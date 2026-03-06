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Ανάπτυξη 2,1% στην Ελλάδα το 2025
Οικονομία
12:23 - 06 Μαρ 2026

Ανάπτυξη 2,1% στην Ελλάδα το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Aνάπτυξη 2,1% κατέγραψε η ελληνική οικονομία στο σύνολο του 2025, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,8%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%.

Από την ΕΛΣΤΑΤ σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της πρώτης εκτίμησης του ΑΕΠ έτους 2025, οι συνιστώσες όλων των τριμήνων του τρέχοντος έτους έχουν αναθεωρηθεί τόσο σε τρέχουσες όσο και σταθερές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες ανά κλάδο και προϊόν. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναϋπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2025.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2025.

- Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,3%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Σημειώνεται ότι σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ το 2025 ανήλθε σε 248,4 δισ. ευρώ έναντι 236,7 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%.

Αναλυτικά οι ετήσιες μεταβολές:

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2026 - 12:36
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