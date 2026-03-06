Ανάπτυξη 2,1% στην Ελλάδα το 2025

Τριμηνιαίες μεταβολές
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2025.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 4,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2025.
- Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,3%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,6%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.
Σημειώνεται ότι σε τρέχουσες τιμές το ΑΕΠ το 2025 ανήλθε σε 248,4 δισ. ευρώ έναντι 236,7 δισ. ευρώ το 2024 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%.
Αναλυτικά οι ετήσιες μεταβολές:
- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 14% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024.
- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,7% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,1%.
- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,6% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%.