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Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:13 - 29 Ιουλ 2026

Μεγάλου: Χτίζουμε τις βάσεις για υψηλότερους στόχους – Στο επίκεντρο κέρδη, κεφάλαια και ανάπτυξη

Reporter.gr Newsroom
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Νέα αναβάθμιση επιμέρους στόχων για το 2026 ανακοίνωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσιάζοντας στους αναλυτές τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου και του πρώτου εξαμήνου του έτους. Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε ότι η πορεία της Πειραιώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη υψηλότερες επιδόσεις τα επόμενα χρόνια, με βασικούς άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και τη συνετή διαχείριση κινδύνων.

Μεταξύ των νέων στόχων που τέθηκαν για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η επίτευξη καθαρού περιθωρίου επιτοκίου (NIM) στο 2,2%, από 2,16% που διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς και καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 2 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 1,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η τράπεζα στοχεύει σε δείκτη εσόδων από υπηρεσίες προς ενεργητικό άνω του 0,90%, κόστος κινδύνου στις 60 μονάδες βάσης και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 πάνω από το 13%.

Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, η επίτευξη των κεφαλαιακών στόχων θα στηριχθεί στην οργανική κερδοφορία, στις συνθετικές τιτλοποιήσεις (SRT), αλλά και στην αξιοποίηση του επιπλέον κεφαλαίου που προκύπτει από τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητας της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων της Πειραιώς διαμορφώθηκε στο 18,6% στο τέλος Ιουνίου 2026, επίπεδο υψηλότερο τόσο από τις εποπτικές απαιτήσεις όσο και από τις κατευθύνσεις των αρχών, με «μαξιλάρι» περίπου 260 μονάδων βάσης έναντι της συνολικής εποπτικής απαίτησης.

Ρεκόρ κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις

Η Πειραιώς κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη να ανέρχονται στα 617 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 336 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο, σημειώνοντας αύξηση 22% σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση επιβεβαίωσε επίσης τη διανομή μερίσματος 494 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2025, το οποίο θα καταβληθεί στους μετόχους στις 7 Αυγούστου 2026. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενδιάμεσης διανομής για τα κέρδη του 2026, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη προβλεφθεί 250 εκατ. ευρώ από το συνολικό ποσό των περίπου 650 εκατ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα διανεμηθεί.

Ο CEO της Πειραιώς τόνισε ότι η μετοχή της τράπεζας εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι ευρωπαϊκών τραπεζών με αντίστοιχη κερδοφορία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η Πειραιώς αποτιμάται περίπου στις 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2028, έναντι 1,4 φορές για τις τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 15%, από τα 9,6 ευρώ στα τέλη Ιουλίου προς τα 11,2 ευρώ.

Η συμβολή της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μεγάλου στην πορεία της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία, όπως σημείωσε, ξεπέρασε τους στόχους που είχαν τεθεί.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 400 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η ασφαλιστική συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση των εσόδων από υπηρεσίες του ομίλου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες αντιστοιχούν πλέον στο 1,1% του ενεργητικού, το υψηλότερο επίπεδο στην εγχώρια αγορά, ενώ αντιπροσωπεύουν το 32% των συνολικών καθαρών εσόδων του πρώτου εξαμήνου. Ο στόχος για το σύνολο του έτους είναι τα έσοδα από προμήθειες να φτάσουν περίπου τα 850 εκατ. ευρώ.

Από το 2027, η Εθνική Ασφαλιστική θα ενταχθεί πλήρως στο επιχειρησιακό μοντέλο της Πειραιώς, με 16 νέα προϊόντα να βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη και να αναμένεται να παρουσιαστούν στους πελάτες τον Ιανουάριο του 2027.

Η ασφαλιστική συνεισέφερε 47 εκατ. ευρώ στα προ φόρων κέρδη του ομίλου στο πρώτο εξάμηνο, ενώ ο δείκτης φερεγγυότητας Solvency αναμένεται να ενισχυθεί στο 200% έως το τέλος του έτους, από 162% στο εξάμηνο.

Δυναμική πιστωτική επέκταση

Η πιστωτική ανάπτυξη αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μοχλούς της ανόδου των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η καθαρή πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις, με σημαντική συμβολή των κλάδων ενέργειας και μεταφορών.

Ο στόχος για το 2026 είναι οι νέες χρηματοδοτήσεις να ξεπεράσουν τα 3 δισ. ευρώ.

Στο δεύτερο τρίμηνο οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων:

  1. 1,4 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις,
  2. 1,4 δισ. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
  3. 300 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες.

Τα στεγαστικά δάνεια συνέχισαν να ανακάμπτουν, με τις εκταμιεύσεις να φτάνουν τα 216 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο, αυξημένες κατά περίπου 50% σε ετήσια βάση.

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 39 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η Πειραιώς εμφανίζει την υψηλότερη αύξηση δανείων μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών, με άνοδο 9% έναντι μέσου όρου 4% στην ΕΕ.

Ενισχυμένη ρευστότητα και χαμηλό κόστος λειτουργίας

Η ρευστότητα του ομίλου παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα κεφάλαια πελατών να ανέρχονται σε 85,1 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2026, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 68,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9%, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 27%, φτάνοντας τα 16,3 δισ. ευρώ.

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) διαμορφώθηκε στο 207%, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις μετά από προβλέψεις παρέμεινε στο 65%.

Παράλληλα, η Πειραιώς διατήρησε υψηλή λειτουργική αποτελεσματικότητα, με τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 34% στο εξάμηνο, έναντι 55% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Επενδύσεις στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη

Η διοίκηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μέσω του Newra, του κόμβου τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Accenture.

Στόχος είναι η αξιοποίηση της GenAI για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.

Παράλληλα, η ψηφιακή τράπεζα Snappi συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 210.000 χρήστες. Περισσότεροι από 135.000 πελάτες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, ενώ πάνω από 70 έμποροι έχουν ενταχθεί στην υπηρεσία Snappi Pay Later.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, η Πειραιώς εισέρχεται στην επόμενη φάση ανάπτυξής της με ισχυρότερη κερδοφορία, αυξημένη κεφαλαιακή ανθεκτικότητα και στρατηγική στόχευση στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.

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