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ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
16:39 - 29 Ιουλ 2026

ΟΤΕ: Με ισχυρή θέση και στόχους απέναντι στον ανταγωνισμό – Επιταχύνει σε ICT και ΑΙ

Γιώργος Αλεξάκης
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Στάση αυτοπεποίθησης απέναντι στις νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην τηλεπικοινωνιακή αγορά κράτησε η διοίκηση του ΟΤΕ, διατηρώντας αμετάβλητο το guidance για το 2026 και επιταχύνοντας παράλληλα τον εμπορικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό του ομίλου. Την ίδια στιγμή, ο ΟΤΕ επενδύει δυναμικά στις υπηρεσίες ICT και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, διευρύνοντας το διεθνές του αποτύπωμα.  

Το στίγμα αυτό έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές που ακολούθησε την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου.

Ψύχραιμη στάση απέναντι στη συμφωνία Vodafone – ΔΕΗ

Απαντώντας στις ερωτήσεις για την προκαταρκτική συμφωνία Vodafone και ΔΕΗ για τη δημιουργία κοινής εταιρείας οπτικών ινών, η διοίκηση του ΟΤΕ εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται καμία επίπτωση στις εμπορικές επιδόσεις του ομίλου.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής, δεν έχει καταγραφεί επιβράδυνση στη μεταφορά πελατών της Vodafone προς το δίκτυο FTTH του ΟΤΕ. Αντίθετα, οι καθαρές προσθήκες πελατών χονδρικής διαμορφώθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε προκαταρκτικό στάδιο, καθώς εκκρεμεί η οριστικοποίηση των όρων και οι απαιτούμενες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η νέα εταιρεία να επηρεάσει μέρος των εσόδων χονδρικής από τη Vodafone, επισημαίνοντας όμως ότι το πραγματικό αποτύπωμα θα εξαρτηθεί από τον βαθμό επικάλυψης του νέου δικτύου με τις υποδομές του ΟΤΕ.

Αμετάβλητο το guidance για το 2026

Η διοίκηση επανέλαβε την εκτίμησή της για αύξηση περίπου 3% του EBITDA στο σύνολο της χρήσης, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία του δεύτερου εξαμήνου.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, βασικός μοχλός ενίσχυσης των εσόδων παραμένει η μετατροπή συνδρομητών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο, καθώς κάθε μετάβαση αυξάνει το μέσο έσοδο ανά χρήστη κατά 5 έως 6 ευρώ. Παράλληλα, λιγότεροι από τους μισούς πελάτες κινητής βρίσκονται ακόμη σε προγράμματα καρτοκινητής, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης.

Επιπλέον, η διοίκηση εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο θα αποτυπωθούν πλήρως τα οφέλη από τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που υλοποιήθηκαν στις αρχές του έτους, ενώ θετική συμβολή αναμένεται και από τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης και αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Διεθνής επέκταση μέσω ICT και νέα έργα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη δραστηριότητα ICT, η οποία χαρακτηρίζεται από τη διοίκηση ως ένας από τους βασικούς άξονες μελλοντικής μεγέθυνσης, ακόμη και μετά τη σταδιακή ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΤΕ εξασφάλισε την πρώτη του σύμβαση για υποδομές data center του ΝΑΤΟ, συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας την παρουσία του σε διεθνείς οργανισμούς. Υπενθυμίζεται ότι από το 2024 η Cosmote, σε συνεργασία με την UniSystems, έχει υπογράψει πενταετή συμφωνία-πλαίσιο με την Υπηρεσία Επικοινωνιών και Πληροφορικής (NCIA) του ΝΑΤΟ για έργα τεχνολογικών υποδομών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, ο όμιλος ανέλαβε νέο έργο για την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), διευρύνοντας περαιτέρω τη διεθνή του δραστηριότητα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η περαιτέρω ενίσχυση του ICT θα προέλθει από υπηρεσίες cloud, κυβερνοασφάλειας και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για επιχειρήσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο του μετασχηματισμού

Ξεχωριστή αναφορά έγινε στη στρατηγική αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για τον εσωτερικό μετασχηματισμό του οργανισμού όσο και για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Ο κ. Νεμπής αποκάλυψε ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα διατεθεί η υπηρεσία AI Calling στα ελληνικά, η οποία θα επιτρέπει μετάφραση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο απευθείας μέσω του δικτύου.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ έχει ήδη παρουσιάσει υπηρεσίες cloud που περιλαμβάνουν GPU as a Service, ενώ αξιοποιεί AI agents σε λειτουργίες όπως οι προμήθειες, οι οικονομικές υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό.

Όπως επισήμανε, η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται πλέον στην ανάπτυξη λογισμικού, στη διαχείριση δικτύου, στην εξυπηρέτηση πελατών και στη βελτίωση της παραγωγικότητας, με στόχο ο όμιλος να εξελιχθεί σταδιακά σε μια AI-native εταιρεία.

Νέα εμπορική ταυτότητα με το brand Telekom

Η διοίκηση προανήγγειλε ακόμη το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της εμπορικής ταυτότητας του ομίλου, με τη μετάβαση από το Cosmote Telekom στο Telekom.

Σύμφωνα με τον κ. Νεμπή, η αλλαγή αποσκοπεί στην αξιοποίηση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του brand της Deutsche Telekom και στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ομίλου.

Περιορίζεται η δυναμική της Starlink

Αναφερόμενος στον ανταγωνισμό από τις δορυφορικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας, ο επικεφαλής του ΟΤΕ υποστήριξε ότι η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA) έχει ανακόψει σημαντικά την ανάπτυξη της Starlink στην ελληνική αγορά.

Όπως εξήγησε, ενώ η Starlink υπερδιπλασίασε ή και τριπλασίασε την πελατειακή της βάση μέσα στο 2025, σήμερα ο ρυθμός αύξησής της έχει υποχωρήσει στο 10%-20%, εξέλιξη που συνδέεται με την εμπορική πορεία του FWA, το οποίο αριθμεί ήδη περίπου 100.000 πελάτες.

Την ίδια ώρα, ο ΟΤΕ συνεχίζει την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, επεκτείνοντας την κάλυψη FTTH με στόχο να προσεγγίσει τα 150.000 επιπλέον νοικοκυριά έως το τέλος του έτους.

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία στο δεύτερο τρίμηνο

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη, ο όμιλος εμφάνισε έσοδα 855,8 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ενισχύθηκε κατά 3%, στα 343,3 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 40,1% από 39% έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν κατά 5,9%, φθάνοντας τα 203,3 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε πάγια διαμορφώθηκαν στα 156,9 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 7,7% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω χαμηλότερων πληρωμών για τηλεοπτικό περιεχόμενο. Παρά τη μείωση, ο όμιλος συνεχίζει την επέκταση του δικτύου FTTH και την ανάπτυξη του δικτύου 5G Stand Alone, το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία 5G WiFi (FWA).

Τελευταία τροποποίηση στις 29/07/2026 - 17:11
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