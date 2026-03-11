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Το μεσημέρι της Τετάρτης 11/3 οι έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια
Οικονομία
11:24 - 11 Μαρ 2026

Το μεσημέρι της Τετάρτης 11/3 οι έκτακτες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια

Reporter.gr Newsroom
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Σε έκτακτες ανακοινώσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά προχωρά σήμερα η κυβέρνηση, με δηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 14:00 στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Στις δηλώσεις θα προχωρήσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπαασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσιάζοντας τα μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των φαινομένων εκμετάλλευσης της συγκυρίας στην αγορά.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει σαφής επίγνωση ότι η πορεία της οικονομίας θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό κλίμα το επόμενο διάστημα, αλλά και το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Η παρατεταμένη διεθνής κρίση προκαλεί έντονο προβληματισμό για τη διάρκεια και την ένταση των οικονομικών πιέσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε προχθές υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης επεξεργάζονται από κοινού ένα πακέτο παρεμβάσεων με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι υπάρχει πλήρης εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά καυσίμων και ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα είναι στοχευμένα. Κύριος στόχος των παρεμβάσεων είναι να αποτραπούν πρακτικές εκμετάλλευσης της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και να προστατευθούν καταναλωτές και επιχειρήσεις.

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