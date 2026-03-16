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ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,3% η αύξηση του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους το Δ τρίμηνο του 2025
Οικονομία
12:53 - 16 Μαρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,3% η αύξηση του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους το Δ τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του Πρωτογενή Τομέα και των Δραστηριοτήτων των Νοικοκυριών, για το Δ ́ τρίμηνο του έτους 2025.

Ειδικότερα:

  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2025, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,3% έναντι αύξησης 5,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ ́ τριμήνου 2024 προς το Δ ́ τρίμηνο του 2023.
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2025, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 7,9% έναντι αύξησης 5,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ’ τριμήνου έτους 2024 προς το Δ ́ τρίμηνο του 2023.
  • Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Δ ́ τριμήνου 2025, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ ́ τριμήνου 2024, παρουσιάζει αύξηση 8,0% έναντι αύξησης 4,9% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ ́ τριμήνου 2024 προς το Δ ́ τρίμηνο 2023.

Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α ́ τρίμηνο 2008 - Δ ́ τρίμηνο 2025 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργάσιμων ημερών), ενώ στα Γραφήματα 2, 3 και 4 παρουσιάζεται ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους και οι ετήσιες μεταβολές του, για το Δ ́ τρίμηνο των ετών 2008 - 2025.

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Διευκρινίζεται ότι η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση επανυπολογίζεται κάθε φορά που προστίθεται μια νέα παρατήρηση. Ως εκ τούτου, η χρονοσειρά του δείκτη με εποχική διόρθωση διαφέρει από εκείνη που δημοσιεύτηκε σε προηγούμενες Ανακοινώσεις.

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