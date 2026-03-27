Πιερρακάκης στο Eurogroup: Στοχευμένα και προσωρινά μέτρα για μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το Eurogroup συνεδρίασε σήμερα (27/3) υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη με κύριο θέμα την αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή για την Ευρώπη. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης.

«Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι επιπτώσεις ήδη περνούν στην πραγματική οικονομία. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις γίνονται αισθητές», ανέφερε ο Πιερρακάκης, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε καλύτερη θέση συγκριτικά με την προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επόμενες κινήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επικεντρωθούν στη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με μέτρα που θα είναι προσωρινά, δίκαια και αποτελεσματικά, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά δημοσιονομικά προβλήματα. Παράλληλα, η κρίση αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια.

Βάλντις Ντομπρόσβσκις: Φόβοι για στασιμοπληθωρισμό

Ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόσβσκις σημείωσε ότι το μέγεθος, η διάρκεια και ο αντίκτυπος της κρίσης έχουν αυξηθεί από την προηγούμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 9 Μαρτίου. «Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ ως μοχλού επιρροής έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών ενέργειας», δήλωσε, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός αποπληθωριστικού σοκ στην Ευρώπη, με συνδυασμό χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού.

Ο Επίτροπος τόνισε ότι η Κομισιόν θα συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για την υλοποίηση εθνικών μέτρων που θα μετριάζουν τις αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, διασφαλίζοντας ότι αυτά θα παραμείνουν προσωρινά, στοχευμένα και δεν θα ενισχύουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

Συνολικά, η κατεύθυνση που προτείνεται είναι διπλή: προστασία των πολιτών στο παρόν και ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας για το μέλλον.