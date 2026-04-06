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Fuel pass: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα - Δεν «άντεξε» τον μεγάλο όγκο των αιτήσεων
Οικονομία
18:43 - 06 Απρ 2026

Fuel pass: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα - Δεν «άντεξε» τον μεγάλο όγκο των αιτήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας της πλατφόρμας vouchers.gov.gr για το νέο Fuel Pass, καθώς δεν κατάφερε να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο αιτήσεων που κατατέθηκαν ταυτόχρονα από τους δικαιούχους.

Η εφαρμογή ενεργοποιήθηκε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, στις 16:24 αντί για τις 17:00, επιτρέποντας σε όσους ενημερώθηκαν άμεσα να ολοκληρώσουν χωρίς εμπόδια τη διαδικασία. Ωστόσο, όταν αυξήθηκε μαζικά η επισκεψιμότητα, εμφανίστηκαν δυσλειτουργίες, οδηγώντας τελικά στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας.

Η αυξημένη ζήτηση οφείλεται στο γεγονός ότι η καταβολή της ενίσχυσης συνδέεται με τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα ποσά πιστώνονται εντός 48 ωρών, γεγονός που ωθεί πολλούς πολίτες να σπεύσουν άμεσα, ώστε να λάβουν την επιδότηση πριν από τις αργίες του Πάσχα.

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Όπως και να 'χει, οι δικαιούχοι μπορούν μέσω του vouchers.gov.gr να υποβάλουν την αίτησή τους για την επιδότηση καυσίμων μέσω του Fuel Pass.

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων, που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση, για τη στήριξη πολιτών από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Ειδικότερα, οι πολίτες εισέρχονται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNet και εισάγουν κωδικό επιβεβαίωσης που λαμβάνουν στο κινητό τους από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ – emep.gov.gr). Στη συνέχεια, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, επιλέγουν ή συμπληρώνουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν επιδότηση και δηλώνουν τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι η επιδότηση μπορεί να ληφθεί είτε μέσω έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους είτε μέσω απευθείας τραπεζικής κατάθεσης, με δήλωση του IBAN. Εναλλακτικά, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μέσω ΚΕΠ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα σήμερα, Μ. Δευτέρα, θα λάβουν το ποσό της επιδότησης εντός 48 ωρών, δηλαδή μέχρι και τη Μ. Τετάρτη. Όσοι πολίτες υποβάλλουν αίτηση από τη Μ. Τετάρτη και μετά, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, λόγω της τραπεζικής αργίας.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

  • 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

  • 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές
  • 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/04/2026 - 19:39
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