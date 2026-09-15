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ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:22 - 15 Σεπ 2026

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνονται μέχρι 16/10 οι αιτήσεις για επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη

Reporter.gr Newsroom
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Έως τις 16 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων ιδιοκτητών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.2 «Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα», του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ), σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Η παράταση δίνεται προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι στην ολοκλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους, ανταποκρινόμενη και σε σχετικά αιτήματα δυνητικών δικαιούχων και συλλογικών οργάνων των επαγγελματιών αλιέων.

Η Δράση διαθέτει συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 16 εκατ. ευρώ και έχει στόχο τη στήριξη επενδύσεων που συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού αλιευτικού στόλου, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των αλιέων και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μικρή παράκτια αλιεία, στα απομακρυσμένα ελληνικά νησιά και στις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την αλιευτική δραστηριότητα.

Τα ποσοστά δημόσιας χρηματοδότησης μπορούν να φτάσουν έως και το 85%, ανάλογα με την κατηγορία της πράξης και του αλιευτικού σκάφους, ενώ ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 έως 500.000 ευρώ.

Μέσω της Δράσης χρηματοδοτούνται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις για:

  • τη βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των σκαφών,
  • τη βελτίωση των συνθηκών υγείας, υγιεινής και εργασίας,
  • τη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των αλιευμάτων,
  • την προμήθεια ψυκτικού και λοιπού επιλέξιμου εξοπλισμού,
  • καθώς και άλλες επενδύσεις που προβλέπονται από την πρόσκληση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

https://app.opske.gr/

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, ώρα 15:00.

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