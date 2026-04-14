Η Ελλάδα θα μειώσει την πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2026, από το 2,4% στο 2%

Η Ελλάδα θα μειώσει την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 σε περίπου 2% λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές από το ελληνικό ΥΠΕΘΟ που επικαλείται το Reuters.

Η πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του 2026 είναι για ανάπτυξη 2,4%, ωστόσο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Έτσι, σύμφωνα με το διεθνές πρακτορείο, η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2026 θα πέσει κατά τουλάχιστον 0,4 μονάδες στο 2%.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα απανωτές εκθέσεις μειώνουν τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία. Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης, η Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έχουν κάνει σαφές πως η Ελλάδα θα επηρεαστεί σημαντικά από τον πόλεμο.

Ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί και η ανάπτυξη θα επηρεαστεί αρνητικά.

Αντίστοιχες προβλέψεις υπάρχουν και για την παγκόσμια οικονομία, με την Ελλάδα να μην αποτελεί εξαίρεση.

Αναθεώρηση

Ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται πλέον κοντά στο 2%, χαμηλότερα από την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 2,4%, ενώ και ο πληθωρισμός αναμένεται να κινηθεί υψηλότερα, περίπου στο 3%, αντί να αποκλιμακωθεί όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Οι αλλαγές αυτές θα αποτυπωθούν επίσημα στα τέλη Απριλίου, με την υποβολή της σχετικής έκθεσης προόδου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι αναθεωρήσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, καθώς πολλές χώρες προσαρμόζουν τις εκτιμήσεις τους λόγω της διεθνούς αστάθειας. Αντίστοιχα, διεθνείς οργανισμοί έχουν ήδη μειώσει τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ενώ και η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πλέον χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό.

Παρά τη δυσμενέστερη εικόνα, η ελληνική οικονομία διατηρεί σχετικά ισχυρή θέση, με θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις και σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους. Ωστόσο, η άνοδος των τιμών ενέργειας και κυρίως του πετρελαίου επηρεάζει καθοριστικά τις προοπτικές.

Καμπανάκια

Τα έως τώρα μηνύματα είναι ήδη ηχηρά: Η Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2026 προβλέπει αύξηση του πληθωρισμού στο 3,1% από 2,9% το 2025, αποδίδοντας την αναθεώρηση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Αντίστοιχα, η προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat ανεβάζει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα στο 3,3% τον Μάρτιο, από 3,1% τον Φεβρουάριο, ενώ στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5% από 1,9%, με την ενέργεια να καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, της τάξης του 4,9%.

Οι πιέσεις επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Οι τιμές των οικοδομικών υλικών αυξήθηκαν συνολικά κατά 2,5% τον Φεβρουάριο, με ανατιμήσεις σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, από αγωγούς και κουφώματα μέχρι τσιμέντο και σκυρόδεμα. Την ίδια ώρα, ο λεγόμενος «εισαγόμενος πληθωρισμός» εμφανίζει μείωση 3,2% σε ετήσια βάση, αλλά αύξηση 1,2% σε σχέση με τον Ιανουάριο, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι πιέσεις παραμένουν ενεργές και μεταβαλλόμενες.

Ιδιαίτερα έντονο παραμένει το πρόβλημα στα τρόφιμα, που συνεχίζουν να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά. Τον Φεβρουάριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7%, με τις τιμές των ειδών διατροφής να αυξάνονται κατά 5,2%. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι, οι σοκολάτες, ο καφές και τα φρούτα, ενώ στον αντίποδα μειώσεις σημειώθηκαν κυρίως στο ελαιόλαδο και σε άλλα βρώσιμα έλαια. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές σε ενοίκια, ένδυση, μεταφορές και υπηρεσίες, εντείνοντας τις πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, παρά το γεγονός ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας παραμένουν συνολικά θετικές, η έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας αναμένεται να περιορίσει τη δυναμική της ανάπτυξης το 2026, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών ενέργειας, που επηρεάζουν τόσο τον πληθωρισμό όσο και την κατανάλωση