OEE: Δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών η πρότασή μας για τη δέουσα επιμέλεια λογιστών

Στην αποδοχή του αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών προχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΟΕΕ, Κωνσταντίνο Κόλλια και τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το πλαίσιο αλλάζει ως εξής:

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα καθορίζει πλέον τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, η ΑΑΔΕ θα διατηρεί τον ελεγκτικό της ρόλο, ενώ το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θα έχει την αρμοδιότητα επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων μέσω των θεσμικών του οργάνων.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, «η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μια ακόμα δικαίωση των προσπαθειών ενός δίκαιου αιτήματος του ΟΕΕ, μια περίτρανη απόδειξη της πολύ καλής συνεργασίας μεταξύ του ΟΕΕ και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επιβεβαιώνει τον ρόλο του Φορέα μας ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της κυβέρνησης για θέματα οικονομίας».