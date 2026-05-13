Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη για ΔΕΗ, οικονομία και «Ζάππεια»

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή ανάμεσα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, με αφορμή τη ΔΕΗ και την τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα στο Δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών όπου διατηρεί άμεση ή έμμεση συμμετοχή.

Η σύγκρουση ξεκίνησε κατά τη συζήτηση της σχετικής τροπολογίας, με τον κ. Πιερρακάκη να υπερασπίζεται την κυβερνητική πολιτική για τη ΔΕΗ και να υποστηρίζει ότι η αξία της συμμετοχής του Δημοσίου στην επιχείρηση έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως ανέφερε, όταν το Δημόσιο κατείχε το 51% της ΔΕΗ, η αξία της συμμετοχής ανερχόταν περίπου στα 150 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα το ποσοστό του 34% αποτιμάται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Οικονομικών άφησε παράλληλα αιχμές για τη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι διαμορφώνεται ανταγωνισμός μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του Αλέξη Τσίπρα «για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση». «Ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό έπαθλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διέθεσε μετοχές του Δημοσίου σε χαμηλή αξία και υποστήριξε ότι όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, «το κράτος σπεύδει να βάλει πλάτη».

Απαντώντας, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε οικονομικά στοιχεία για την πορεία της χώρας, σημειώνοντας ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί από το 11% στο 17%-18% του ΑΕΠ, οι εξαγωγές ανέρχονται πλέον στο 42% και η ανεργία βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κίνδυνος φτώχειας έχει μειωθεί κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις συστάσεις του ΔΝΤ για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. «Θα παραδώσουμε μια χώρα που δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη της ευρωζώνης. Είμαστε η πρώτη γενιά που δεν θα μεταφέρει τον λογαριασμό στις επόμενες», τόνισε.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε κατά την τρίτη παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος άφησε προσωπικές αιχμές κατά του υπουργού Οικονομικών. Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και διερωτήθηκε αν ο κ. Πιερρακάκης εξακολουθεί να βλέπει με τον ίδιο τρόπο τις θυσίες του ελληνικού λαού, «όταν δίπλα του βρίσκονται πρόσωπα που χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων». Παράλληλα, κάλεσε τον υπουργό να μην παραδίδει «μαθήματα συνέπειας και ευθύνης», υποστηρίζοντας ότι «έχει διαβεί τον Ρουβίκωνα» πολιτικά μαζί με συγκεκριμένες επιλογές και πρόσωπα.