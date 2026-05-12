Fed: Ανάσα στις πιστωτικές κάρτες αλλά βαραίνει το ιδιωτικό χρέος στις ΗΠΑ

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφηκε στο συνολικό υπόλοιπο των πιστωτικών καρτών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εικόνα του ιδιωτικού χρέους παραμένει επιβαρυμένη, σύμφωνα με τη νέα τριμηνιαία έκθεση της Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Ειδικότερα, τα υπόλοιπα στις πιστωτικές κάρτες μειώθηκαν κατά 25 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του 2026, διαμορφούμενα στα 1,25 τρισ. δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, σε ετήσια βάση παραμένουν αυξημένα κατά 5,9%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνολική τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική.

Την ίδια ώρα, η Fed της Νέας Υόρκης καταγράφει αύξηση σε άλλες βασικές κατηγορίες δανεισμού, όπως τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτου, αλλά και τις πιστωτικές γραμμές που συνδέονται με ακίνητη περιουσία. Η γενική εικόνα δείχνει ότι το χρέος των νοικοκυριών ενισχύθηκε οριακά, καθώς η πτώση στις πιστωτικές κάρτες αντισταθμίστηκε από αυξήσεις σε άλλες μορφές δανεισμού, οι οποίες παραδοσιακά εμφανίζουν εποχικές διακυμάνσεις.

Όπως εξήγησε ο οικονομολόγος της Fed της Νέας Υόρκης, Ντάνιελ Μάνγκραμ, η μείωση στα υπόλοιπα των καρτών στο πρώτο τρίμηνο εντάσσεται στο συνηθισμένο εποχικό μοτίβο, μετά την αύξησή τους στο τέλος του έτους λόγω της έντονης καταναλωτικής δραστηριότητας της εορταστικής περιόδου.

Ωστόσο, η οικονομική πίεση στα νοικοκυριά παραμένει έντονη, με βασικό παράγοντα τη συνεχιζόμενη άνοδο των τιμών καυσίμων. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε την Τρίτη στα 4,50 δολάρια ανά γαλόνι, σημαντικά υψηλότερα από τα 3,14 δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου, σύμφωνα με στοιχεία της AAA.

Σε συμπληρωματική ανάλυση της Fed της Νέας Υόρκης, διαπιστώνεται ότι τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος συνεχίζουν να διατηρούν ή και να αυξάνουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες, ενώ τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα περιορίζουν αναγκαστικά τις αγορές τους, ακόμη και σε βασικά αγαθά όπως τα καύσιμα.

Οι ερευνητές της Fed επισημαίνουν ότι η συνολική κατανάλωση στις ΗΠΑ εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, ωστόσο ενισχύονται τα στοιχεία μιας «Κ-shaped» οικονομίας, όπου η πορεία της κατανάλωσης αποκλίνει έντονα ανάλογα με το εισοδηματικό επίπεδο. Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δανείων αποτελούν ένδειξη αυξανόμενης οικονομικής πίεσης σε συγκεκριμένα στρώματα του πληθυσμού.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο οικονομικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Κέβιν Χάσετ, υποστήριξε ότι η αυξημένη χρήση πιστωτικών καρτών αντανακλά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Ωστόσο, νεότερη έρευνα της εταιρείας διαχείρισης χρέους Achieve δίνει διαφορετική εικόνα, καθώς το 53% των καταναλωτών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τις πιστωτικές κάρτες για την κάλυψη βασικών αναγκών. Επιπλέον, το 57% των δανειοληπτών εκτιμά ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες για να αποπληρώσει πλήρως τα οφειλόμενα υπόλοιπα.

Συνολικά, τα στοιχεία δείχνουν μια οικονομία όπου η επιβάρυνση των νοικοκυριών παραμένει σημαντική, παρά τις επιμέρους βελτιώσεις σε συγκεκριμένους δείκτες χρέους.