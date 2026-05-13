ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες
Επιχειρήσεις
09:16 - 13 Μάι 2026

«Πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις η εύρεση κατάλληλου προσωπικού – Οι πιο περιζήτητες δεξιότητες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα συνεχίζει να μετασχηματίζεται δυναμικά, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας, όπου το λειτουργικό κόστος, η δυσκολία εύρεσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και η τεχνολογική επιτάχυνση διαμορφώνουν νέα δεδομένα. 

Η ετήσια έρευνα HR Trends 2026 της Randstad, του παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, αποτυπώνει τις βασικές προκλήσεις και στρατηγικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τις πρακτικές στελέχωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Η φετινή έρευνα διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Μάρτιο 2026, με τη συμμετοχή 861 εταιρειών, ελληνικών και πολυεθνικών, που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Τα σχετικά ευρήματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο ειδικό webinar, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου στις 11:00π.μ., με ομιλήτριες τη Λήδα Σγουράκη, Director, Professionals & Enterprise HR Services, Randstad Ελλάδας, και τη Νάγια Αντωνίου, Risesmart Lead, Randstad Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι πιο περιζήτητες δεξιότητες της επόμενης τριετίας, η επίδραση του ΑΙ στις στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού, οι κορυφαίοι ρόλοι και τα πλάνα προσλήψεων για το 2026, τα εμπόδια στη στελέχωση, οι νέες τεχνολογίες και επενδύσεις, καθώς και οι πρακτικές προσέλκυσης ταλέντων.

Κόστος και παραγωγικότητα στην κορυφή των προκλήσεων για το 2026

Παρά την αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς, με το 64% των επιχειρήσεων να αναμένει αύξηση πωλήσεων εντός του 2026, οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν την ιδιαίτερα απαιτητική πραγματικότητα του κόστους λειτουργίας τους. Για το 52% των επιχειρήσεων, το συνολικό κόστος απασχόλησης είναι η σημαντικότερη πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το τρέχον έτος, τη στιγμή που το 43% προσδιορίζει τη διασφάλιση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών του διαδικασιών, ως το βασικό ζητούμενο σήμερα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την ανάγκη των επιχειρήσεων να ισορροπήσουν μεταξύ ανάπτυξης και αποδοτικότητας, αναζητώντας νέους τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας χωρίς όμως μια δυσανάλογη αύξηση του λειτουργικού τους κόστους.

Τι δυσκολεύει περισσότερο τις επιχειρήσεις στη στελέχωση

Οι εργοδότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων, με βασικά εμπόδια τις υψηλές μισθολογικές προσδοκίες των υποψηφίων, την περιορισμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία και την έλλειψη εξειδικευμένων δεξιοτήτων. Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα σε ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, όπου οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται ταχύτερα από τη διαθεσιμότητα κατάλληλων επαγγελματιών.

Οι πιο περιζήτητες ήπιες δεξιότητες

Οι επιχειρήσεις στρέφονται πλέον σε δεξιότητες που συνδέονται με την τεχνολογική εξειδίκευση, την προσαρμοστικότητα, την ανάλυση δεδομένων, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεχή μάθηση. Παράλληλα, ενισχύεται η υιοθέτηση του skills-based hiring, δηλαδή της αξιολόγησης των υποψηφίων με βάση τις δεξιότητες και όχι αποκλειστικά τον τίτλο σπουδών ή την προηγούμενη θέση εργασίας. Η μετατόπιση αυτή αποτυπώνει την ανάγκη των οργανισμών να ανταποκριθούν ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Επένδυση σε αποδοχές και upskilling για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας

Για να ενισχύσουν την ελκυστικότητά τους ως εργοδότες και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες στελέχωσης, οι επιχειρήσεις επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε δύο βασικούς τομείς: στις οικονομικές αποδοχές και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το 72% των επιχειρήσεων σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών, ενώ καμία εταιρεία δεν δηλώνει πρόθεση μείωσης μισθών για το 2026. Οι αυξήσεις κινούνται κυρίως σε ελεγχόμενα επίπεδα, αντανακλώντας την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους.

Η παροχή εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων αναδεικνύεται ως η σημαντικότερη στρατηγική για τη διατήρηση αλλά και την προσέλκυση ταλέντων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ενέργειες και προγράμματα που συνδέονται με την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων τους, σε μη μισθολογικές παροχές και στη συνολική αναβάθμιση της εργασιακής εμπειρίας, υιοθετώντας πιο ολιστικές στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.

Οι τομείς με τη μεγαλύτερη δυσκολία στελέχωσης

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες προσλήψεων εντοπίζονται στους τομείς engineering (78%), IT/technology (74%) και production (66%). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιοι πρώτοι τομείς συγκαταλέγονται και μεταξύ εκείνων με τις υψηλότερες προθέσεις προσλήψεων για το 2026, γεγονός που εντείνει περαιτέρω τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων για εξειδικευμένο ταλέντο.

Οι επιχειρήσεις καταγράφουν αυξημένη ανάγκη για επαγγελματίες σε τμήματα, όπως αυτών των πωλήσεων, όπως μηχανικών, IT/technology, οικονομικών, παραγωγής και operations.

Ελκυστικότητα επιχειρήσεων και παροχές

Οι εργαζόμενοι αξιολογούν πλέον συνολικά την εργασιακή εμπειρία και όχι αποκλειστικά το ύψος του μισθού. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, πρωτοβουλίες για την υγεία και την ευεξία, ιδιωτική ασφάλιση, πρόσθετες οικονομικές παροχές και πιο ευέλικτα μοντέλα εργασίας. Οι παροχές ευεξίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων αναδεικνύονται πλέον σε βασικό εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.

Η κινητικότητα εργαζομένων παραμένει αυξημένη

Η αναζήτηση καλύτερων αποδοχών και συνθηκών εργασίας συνεχίζει να αποτελεί τον βασικότερο λόγο αποχώρησης εργαζομένων, καθώς το 58% αποχωρεί έπειτα από πιο ελκυστική πρόταση άλλου εργοδότη. Παράλληλα, το 37% επιλέγει να αποχωρήσει αναζητώντας καλύτερες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης. Παρά τη διατηρούμενη κινητικότητα, τα επίπεδα αποχωρήσεων παραμένουν σε ελεγχόμενα πλαίσια, με το 75% των επιχειρήσεων να αναφέρει ότι το 2025 διατηρήθηκαν κάτω από το 16%.

Η στάση των επιχειρήσεων απέναντι στο AI ωριμάζει

Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα του επιχειρησιακού μετασχηματισμού. Σύμφωνα με την έρευνα της Randstad, το 41% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ήδη υποστηρίζει ενεργά τη χρήση AI και σχεδιάζει να επεκτείνει την αξιοποίησή της, ποσοστό σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το 27% του 2025.

Παράλληλα, το 34% εμφανίζεται θετικό απέναντι στη χρήση AI, αλλά περιορίζει την εφαρμογή της σε επιλεγμένους τομείς, ενώ μόλις το 5% δηλώνει ότι δεν προβλέπει αξιοποίηση της τεχνολογίας στο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργήσει κυρίως ως εργαλείο επιτάχυνσης διαδικασιών, αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων εργασιών και ενίσχυσης της παραγωγικότητας, χωρίς να αναμένεται μαζική αντικατάσταση θέσεων εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Οι επιχειρήσεις εισέρχονται σε νέα εποχή στρατηγικού HR σχεδιασμού

Τα ευρήματα της HR Trends 2026 επιβεβαιώνουν ότι η αγορά εργασίας στην Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα περίοδο στρατηγικού μετασχηματισμού, όπου το αυξημένο κόστος, η έλλειψη ταλέντων και η τεχνολογία λειτουργούν ως αλληλένδετοι παράγοντες διαμόρφωσης των επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να επενδύσουν αποτελεσματικά στους ανθρώπους τους, να αξιοποιήσουν την τεχνολογία με στρατηγικό τρόπο και να προσαρμόσουν ευέλικτα τα μοντέλα λειτουργίας τους, θα είναι εκείνοι που θα αποκτήσουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τα επόμενα χρόνια.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 10:10
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Trastor: Στο 1 ευρώ αναμένεται να καθοριστεί η τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή
Επιχειρήσεις

Trastor: Στο 1 ευρώ αναμένεται να καθοριστεί η τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

Brexit: Δέκα χρόνια μετά, η Βρετανία παραμένει διχασμένη
Ειδήσεις

Brexit: Δέκα χρόνια μετά, η Βρετανία παραμένει διχασμένη

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις
Πολιτική

Πιερρακάκης: Χρειαζόμαστε περισσότερη ενοποίηση στην Ευρώπη, συγχωνεύσεις τραπεζών, μεγαλύτερες επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β&#039; τρίμηνο 2026
Επιχειρήσεις

Αυξημένος κατά 6,4% ο τζίρος των επιχειρήσεων το β' τρίμηνο 2026

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
Επιχειρήσεις

Παράταση - ανάσα για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/08/2026 - 10:32

ΠΑΣΟΚ προς κυβέρνηση: Ζητήστε από την ΕΕ να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18/08/2026 - 10:17

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Μαϊμού» σεκιουριτάδες και ανεξέλεγκτοι εργολάβοι στην ιδιωτική ασφάλεια

Εμπορεύματα
18/08/2026 - 09:59

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Η εικόνα στην ελληνική αντλία

Οικονομία
18/08/2026 - 09:51

Προϋπολογισμός: Τα ισχυρά έσοδα και οι αυξημένες δαπάνες με ορίζοντα εκλογών

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 09:30

Οι ασιατικές αγορές στο «κόκκινο», υπό το βάρος τεχνολογικών μετοχών και Ιράν: Πτώση 2,4% στο Τόκιο

Ειδήσεις
18/08/2026 - 09:12

Σακίρα: 1 εκατ. δολάρια για τα κατεστραμένα από το σεισμό σχολεία στην Κολομβία

Οικονομία
18/08/2026 - 08:52

Έως την Παρασκευή οι αιτήσεις για το «Τουρισμός για Όλους 2026 - 2027» - Δικαιούχοι και ποσά

Ειδήσεις
18/08/2026 - 08:12

Οι ανακλήσεις οχημάτων αυξάνονται, καθώς εκατομμύρια παρκαρισμένα αυτοκίνητα τυλίγονται στις φλόγες

Business Facts
18/08/2026 - 08:04

Οι αθλητές με τα υψηλότερα εισοδήματα όλων των εποχών

Ειδήσεις
18/08/2026 - 07:50

Ο Τραμπ ζητά από τον Νετανιάχου να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα

Χρηματιστήρια
17/08/2026 - 23:12

Ο Dow έχασε περισσότερες από 270 μονάδες, ενώ το Brent ξεπέρασε τα 90$

Εμπορεύματα
17/08/2026 - 22:41

Το πετρέλαιο Brent ξεπέρασε τα $90, καθώς το Ιράν απειλεί με κλιμάκωση της σύγκρουσης

Ειδήσεις
17/08/2026 - 22:13

ΗΠΑ-Ιράν: 60 ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας ο Τραμπ έχει βαλτώσει - Ανάλυση Washington Post

Πολιτική
17/08/2026 - 21:43

Le Point: «Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη»

Φορολογία
17/08/2026 - 21:07

«Λαβράκια» της Εφορίας στη Σαντορίνη: Φορολογικές παραβάσεις 1 στα 2 τουριστικά πλοία

Πολιτική
17/08/2026 - 20:54

Κατρίνης: Η κυβέρνηση αρκείται σε «χαλαρές» ανακοινώσεις αποδοκιμασίας των τουρκικών πρακτικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/08/2026 - 20:40

Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπέρ GSI: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Magazino
17/08/2026 - 20:30

Χάρι & Μέγκαν: Νέες διαφωνίες για το μέλλον των παιδιών τους – Η μάχη μεταξύ Βρετανίας και Καλιφόρνιας

Magazino
17/08/2026 - 20:00

Interior Design Trends: 10 τάσεις που αλλάζουν το σπίτι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/08/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή Transpay για τη δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:19

Ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ έναντι 26+6 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:05

Έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρης Τριανταφυλλόπουλος, αδερφός του Μάκη

Ειδήσεις
17/08/2026 - 19:00

Έπεσε ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σίφνο – Τρεις νεκροί σύμφωνα με την πυροσβεστική

Ειδήσεις
17/08/2026 - 18:55

Το Σύμφωνο της Μέκκας αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή – Γιατί η Αίγυπτος κρατά αποστάσεις

Πολιτική
17/08/2026 - 18:20

Εισβολή στο Α.Τ. Γαστούνης: Πολιτική ευθύνη Χρυσοχοΐδη καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

Οικονομία
17/08/2026 - 18:00

R&I: Σε τροχιά νέας αναβάθμισης η Ελλάδα – Τι βλέπει για ανάπτυξη, χρέος και τράπεζες

Σχόλια Αγοράς
17/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17 ετών για τον ΓΔ – Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Πολιτική
17/08/2026 - 17:34

Δύο θαλάσσια πάρκα με άρωμα «Γαλάζιας Πατρίδας» – Η νέα τουρκική κίνηση, η απάντηση της Αθήνας και τα επόμενα βήματα

Πολιτική
17/08/2026 - 17:08

Σαμαράς: Διεθνής πειρατεία η τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Ειδήσεις
17/08/2026 - 16:58

Έφυγε από τη ζωή στα 36 της η Hayden Panettiere – Η σταρ των «Heroes» και «Nashville»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ