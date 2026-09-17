Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, από την οποία προκύπτει 9κομματική Βουλή, η ΝΔ κινείται στο 31%, η ΕΛΑΣ στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% η Ελληνική Λύση στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,8%, η Πλεύση στο 5,5%.
Σοβαρές απώλειες εμφανίζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού που κατρακυλάει στο 5,5% (από 10,5%) και ακολουθούν η Φωνή Λογικής (3,5%), το ΜέΡΑ25 (3,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1,6%), οι Σπαρτιάτες (1,4%), η Νίκη με (1,3%) και οι Δημοκράτες (1%). «Άλλο κόμμα» απαντά το 4%.
Πρόθεση ψήφου
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 27,5% (από 26,8%), η ΕΛΑΣ χάνει 0,3% και κινείται στο 14% (από 14,3%), το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο με 10,1% (από 9,2%), η Ελληνική Λύση 6,5% (6,1%), το ΚΚΕ 6% (από 5,95), η Πλεύση 4,9% (4,6%), η Ελπίδα πέφτει στο 4,6% (9,2%).
Άνοδος καταγράφεται και για τη Φωνή Λογικής 2,9% (2,3%), το ΜέΡΑ25 2,9% (2,4%) και τον ΣΥΡΙΖΑ 1,3% (1,1%).
«Άλλο κόμμα» δηλώνει πως θα ψηφίσει το 3,8% (από 1,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι υπολογίζονται στο 11% (από 11,2%).
Το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των ψηφοφόρων της αδιευκρίνιστης ψήφου.
Το 34,6% προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να προηγείται στη σχετική ερώτηση με 31%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1%
Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 5,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.
Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ
Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν το 27,8% απαντά «αυτοδύναμη ΝΔ».
Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και μικρότερων αριστερών κομμάτων θέλει το 27,1%, συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6%, ενώ συνεργασία ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα προτιμά το 8%.
Τι «ψήφο» πήραν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Η κοινή γνώμη είδε θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.
Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.
Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.
Συνολικά, πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως απαντά το 35,7%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.
Κόμμα Σαμαρά
Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το 12,1% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σίγουρο ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 85,3% απάντησε πως μάλλον / σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε.