Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

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Πάνω από το 30% σκαρφάλωσε η ΝΔ, διατηρώντας σταθερό προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ που έρχεται δεύτερη, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στην 3η θέση, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Marc για τον ANT1.

Ειδικότερα, στην εκτίμηση ψήφου, από την οποία προκύπτει 9κομματική Βουλή, η ΝΔ κινείται στο 31%, η ΕΛΑΣ στο 16%, το ΠΑΣΟΚ στο 11,5% η Ελληνική Λύση στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,8%, η Πλεύση στο 5,5%.

Σοβαρές απώλειες εμφανίζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού που κατρακυλάει στο 5,5% (από 10,5%) και ακολουθούν η Φωνή Λογικής (3,5%), το ΜέΡΑ25 (3,2%), ο ΣΥΡΙΖΑ (1,6%), οι Σπαρτιάτες (1,4%), η Νίκη με (1,3%) και οι Δημοκράτες (1%). «Άλλο κόμμα» απαντά το 4%.

Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ ανεβαίνει στο 27,5% (από 26,8%), η ΕΛΑΣ χάνει 0,3% και κινείται στο 14% (από 14,3%), το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άνοδο με 10,1% (από 9,2%), η Ελληνική Λύση 6,5% (6,1%), το ΚΚΕ 6% (από 5,95), η Πλεύση 4,9% (4,6%), η Ελπίδα πέφτει στο 4,6% (9,2%).

Άνοδος καταγράφεται και για τη Φωνή Λογικής 2,9% (2,3%), το ΜέΡΑ25 2,9% (2,4%) και τον ΣΥΡΙΖΑ 1,3% (1,1%).

«Άλλο κόμμα» δηλώνει πως θα ψηφίσει το 3,8% (από 1,2%) ενώ οι αναποφάσιστοι υπολογίζονται στο 11% (από 11,2%).

Το προφίλ της αδιευκρίνιστης ψήφου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία του προφίλ των ψηφοφόρων της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Το 34,6% προέρχεται από τη ΝΔ, το 18,8% από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3% από τους Σπαρτιάτες, το 6,6% από το ΠΑΣΟΚ, το 6,2% από τη Νίκη, ενώ το 3,2% από την Ελληνική Λύση. Από άλλο κόμμα προέρχεται το 8,6% των αναποφάσιστων.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να προηγείται στη σχετική ερώτηση με 31%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16,1%

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 5,1% και ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,8% και Μαρία Καρυστιανού με 3,6%.

Αυτοδύναμη κυβέρνηση ή συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Στο ερώτημα τι είδους κυβέρνηση προτιμούν το 27,8% απαντά «αυτοδύναμη ΝΔ».

Συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ και μικρότερων αριστερών κομμάτων θέλει το 27,1%, συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ ζητά το 9,6%, ενώ συνεργασία ΝΔ με μικρότερα δεξιά κόμματα προτιμά το 8%.

Τι «ψήφο» πήραν οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Η κοινή γνώμη είδε θετικά τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από την ΔΕΘ σε ποσοστό 38,4% (θετικά και μάλλον θετικά), έναντι 55% που τις αξιολογεί αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Αντιστοίχως αρνητικά αντιμετωπίζει τις εξαγγελίες Ανδρουλάκη το 55,4% έναντι 29,7% που τις είδε θετικά και μάλλον θετικά.

Οι εξαγγελίες Τσίπρα αντιμετωπίζονται από το 24,1% θετικά και μάλλον θετικά και από το 62,7% αρνητικά και μάλλον αρνητικά.

Συνολικά, πιο ικανοποιητική παρουσία στη ΔΕΘ είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως απαντά το 35,7%. Ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 20,6% και τέλος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 15%.

Κόμμα Σαμαρά

Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το 12,1% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι σίγουρο ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ το 85,3% απάντησε πως μάλλον / σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε.