ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Για παρατεταμένη σιωπή κατηγόρησε τον πρωθυπουργό η Χαριλάου Τρικούπη σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ενώ τόνισε πως «η ΝΔ δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλγής με το ΠΑΣΟΚ».

«Στη συνέντευξη του στην ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλέα αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια», αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομείς Ενέργειας και Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Όπως σημειώνουν, «από τη μία, ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ουσιαστική πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο αυξανόμενο ενεργειακό κόστος. Από την άλλη, όταν ρωτήθηκε για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, απάντησε ότι δεν εξετάζει ένα τέτοιο μέτρο, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα πρέπει να επιστρέφουν απευθείας στους καταναλωτές».

Και προσθέτουν: «Η αντίφαση είναι προφανής: όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει».

«Η κυβέρνηση ζητά από τους πολίτες να επωμιστούν το κόστος»

«Υπάρχει, όμως, και μια ακόμη κρίσιμη διάσταση. Η αύξηση των τιμών δημιουργεί πρόσθετα φορολογικά έσοδα για το κράτος μέσω του ΦΠΑ. Αυτός ο δημοσιονομικός χώρος δεν μπορεί να αγνοείται όταν η κυβέρνηση μιλά για την ακρίβεια και ζητά από τους πολίτες να επωμιστούν το κόστος», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων και την επιστροφή των εσόδων στην κοινωνία. Μια πολιτική επιλογή που βρίσκεται άλλωστε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής συζήτησης, καθώς έξι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν πλέον αντίστοιχες παρεμβάσεις, ενώ η Πορτογαλία έχει ήδη επιβάλει έκτακτο φόρο 33% στα υπερκέρδη των διυλιστηρίων», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, σε δεύτερη ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζει:

«Έπειτα από τετραήμερη σιωπή και αφού στο μεταξύ μέτρησε τον θόρυβο στην κοινωνία από την αποκάλυψη της κρυφής ατζέντας της κυβέρνησης για την περικοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους δύο μήνες, ο κ. Μητσοτάκης τελικά «άδειασε» τον κ. Μαρινάκη για να μην «αδειάσει» τον εαυτό του.

Και μια εύλογη απορία: η κοστολόγηση του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας γιατί δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί αφού υπήρχε;

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να προσφέρει στους πολίτες. Ήρθε η ώρα της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ.»