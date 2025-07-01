ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προέκυψε από προτάσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων
Πολιτική
13:51 - 01 Ιουλ 2025

Κεραμέως: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο προέκυψε από προτάσεις εργαζομένων και επιχειρήσεων

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
Τις αλλαγές που επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέπτυξε η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

Όπως τόνισε η υπουργός, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο «προέρχεται από την αγορά. Πάει να λύσει πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν στην αγορά. Το πρώτο που κάνει είναι να απλοποιεί διαδικασίες. Καταργεί έντυπα, κάνει πιο γρήγορες προσλήψεις, πιο εύκολες προσλήψεις για όλους. Καταργεί γραφειοκρατία. Το δεύτερο που κάνει, φέρνει πολλές ρυθμίσεις που ενισχύσουν τους εργαζόμενους και το τρίτο, ενισχύει τους ελέγχους επιθεώρησης εργασίας, για να έχουμε πιο πιστή τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας».

Αναφορικά με την διάταξη που προβλέπει δυνατότητα εργασίας έως 13 ώρες στον ίδιο εργοδότη, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι το οκτάωρο διατηρείται ως έχει. Σε κάθε χώρα όπως και στην Ελλάδα, υπάρχει δυνατότητα για υπερωρία με συμφωνία εργοδότη και εργαζόμενου. «Τι αλλάζει τώρα με το νομοσχέδιο αυτό; Αυτό το όριο έως 13 ώρες σε δύο εργοδότες μπορεί να γίνει και σε έναν. Γιατί; Γιατί ερχόντουσαν εργαζόμενοι και μας λέγανε. Εγώ αυτή τη στιγμή δουλεύω 13 ώρες στις δύο ταβέρνες για παράδειγμα. Γιατί δεν μπορώ να μείνω 13 ώρες για να συμπληρώσει το εισόδημά μου στη μία και πρέπει και να μετακινούμαι; Ποιά είναι η διαφορά λοιπόν; Πρώτον, είναι δυνατότητα και όχι υποχρέωση. Δεύτερον, θέλει συμφωνία του εργαζομένου. Τρίτον, με τη ρύθμιση αυτή δεν έχεις τη μετακίνηση να πας σε δεύτερο εργοδότη και τέταρτο και πιο σημαντικό απ’ όλα, αμείβεσαι πολύ παραπάνω εάν μείνεις σε έναν εργοδότη, γιατί αυτό είναι υπερωριακή απασχόληση, δηλαδή συν 40% προσαύξηση στην ώρα της υπερωρίας, σε αντίθεση με το αν είσαι σε δύο εργοδότες».

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα εργαζόμενο ο οποίος απασχολείται σε δύο εργοδότες και αμείβεται με 8 ευρώ την ώρα. «Εάν κάνεις έως 13 ώρες σε δύο εργοδότες, αυτό βγαίνει 104 ευρώ. Εάν το κάνεις σε έναν εργοδότη, τις ίδιες ώρες, βγαίνει 119 ευρώ».

Η κα Κεραμέως υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στην αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών και στην καλύτερη τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι τον πρώτο μήνα λειτουργίας της στην εστίαση οι δηλωθείσες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 105% και στον τουρισμό κατά 1.105%.

Σχετικά με την τετραήμερη εργασία, η υπουργός διευκρίνισε ότι ήδη υφίσταται αλλά μόνο για έξι μήνες, ενώ με το νομοσχέδιο επεκτείνεται για ένα χρόνο. «Έχεις ένα παιδί, δουλεύεις 4 ημέρες την εβδομάδα και θέλεις την Παρασκευή να είσαι με το παιδί σου. Σήμερα μπορείς να το κάνεις μόνο για ένα εξάμηνο. Δηλαδή το δεύτερο εξάμηνο πρέπει να βρεις μια λύση για την Παρασκευή. Τι πάει και κάνει αυτό το νομοσχέδιο; Το απελευθερώνει προς όφελος του εργαζομένου», είπε η υπουργός διευκρινίζοντας ότι θα μπορείς πλέον να δουλεύεις 4 ημέρες την εβδομάδα για όλο τον χρόνο εφόσον συμφωνήσει και η επιχείρηση, και ότι οι υπολειπόμενες ώρες εργασίας θα συμπληρώνονται μέσα στην εβδομάδα.

Η υπουργός αναφέρθηκε στην διευκόλυνση των προσλήψεων, σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει την γραφειοκρατία καθώς πλέον θα απαιτείται μόνο ένα έγγραφο, ενώ προβλέπει και fast track πρόσληψη από το κινητό για έως δύο μέρες εργασίας για την κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι το νομοσχέδιο δεν αλλάζει κάτι σχετικά με τις απολύσεις.

Αναφερόμενη στο επίδομα κυοφορίας η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι «υπήρχε μία ρύθμιση βάσει της οποίας για να πάρεις επίδομα κυοφορίας και λοχείας έπρεπε να έχεις 120 ένσημα στο ίδιο ταμείο. Και εμείς λέμε, γιατί πρέπει να είναι στο ίδιο ταμείο; Εμάς μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει. Άρα πάμε και επεκτείνουμε το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Όπως επίσης δίνουμε για πρώτη φορά τη γονική άδεια, το μεταγενέθλιο τμήμα της και σε ανάδοχες μητέρες».

Σχετικά με τη δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας αναψυχής η υπουργός ανέφερε ότι σήμερα υπάρχει μία βασική αρχή, το αδιαίρετο της άδειας, δηλαδή να χορηγείται η άδεια ολόκληρη και υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις. Η υπουργός είπε ότι η νέα ρύθμιση που έρχεται «δίνει μία μεγαλύτερη ελευθερία στον εργαζόμενο να καταθέσει κι ένα διαφορετικό αίτημα. Ας πούμε ότι έχω τέσσερις εβδομάδες άδεια αναψυχής, μπορεί να θέλω να τις πάρω και τις τέσσερις, μπορεί να θέλω να τις σπάσω στα δύο ή μπορεί να θέλω να καταθέσω ένα αίτημα το οποίο να λέει θέλω τέσσερις μεμονωμένες εβδομάδες, για τους όποιους προσωπικούς μου λόγους, να μπορείς να το κάνεις». Και εδώ απαιτείται συμφωνία της επιχείρησης.

Στη συνέχεια η κα Κεραμέως υπογράμμισε ότι πολλοί εργοδότες υποστήριζαν ότι οι υπερωρίες έχουν μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις συμπληρώνοντας ότι «καταργήσαμε όλες τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες. Δηλαδή για παράδειγμα για επιχειρήσεις που λειτουργούν πάρα πολύ βράδια και Σαββατοκύριακα και αργίες, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό ελάφρυνση είναι αυτή, και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις. Βγήκαν τα στοιχεία του Απριλίου. Παρότι λοιπόν πληρώνεις πολύ λιγότερα στα ασφαλιστικά ταμεία, οι εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν 48% σε ένα μήνα, γιατί δήλωσαν πολλοί περισσότεροι. Οι αποδοχές των εργαζομένων από υπερωρία αυξήθηκαν 62%. Γιατί μειώσαμε το κόστος της υπερωρίας προς το κράτος».

Τέλος, η υπουργός, αναφερόμενη στη ρύθμιση που αφορά στην Εισφορά Αλληλεγγύης για εργαζόμενους συνταξιούχους δήλωσε: «Η στρέβλωση ήταν η εξής, ερχόταν η κυβέρνηση και έδινε αύξηση στη σύνταξη. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν επανέλθει οι αυξήσεις, έχουμε αυξήσει τις συντάξεις κατά 13,6% τα τελευταία τρία χρόνια. Λόγω της αύξησης, άλλαζες κλιμάκιο στην εισφορά αλληλεγγύης. Και επειδή άλλαζες κλιμάκιο βρισκόσουν τελικά να παίρνεις λιγότερα χρήματα, σου έτρωγε την αύξηση. Αυτό πήγαμε και το αλλάξαμε πριν από μερικούς μήνες. Έφερα μια διάταξη βάσει της οποίας επί της ουσίας δεν αλλάζεις κλιμάκιο. Δεύτερη κατηγορία εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Πλέον στη χώρα μας έχουμε ένα καθεστώς βάσει του οποίου παρότι είσαι συνταξιούχος αν θέλεις να δουλέψεις δεν σου παρακρατούμε πλέον καθόλου από τη σύνταξή σου και με αυτή τη ρύθμιση αυξήθηκαν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι από 30.000 περίπου σε 230.000. Ας πούμε ότι δουλεύω ως συνταξιούχος. Έχω μια προσαύξηση στη σύνταξή μου επειδή ακριβώς δούλεψα. Αυτή η προσαύξηση με οδηγεί σε αλλαγή κλιμακίου άρα πάλι χάνω ενώ δούλεψα και πήρα προσαύξηση. Φέρνουμε μια ρύθμιση για να μην αλλάζεις κλιμάκιο επειδή έχεις προσαύξηση στη σύνταξή σου».

