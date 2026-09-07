ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ποιος τον εμπόδισε επί 7 χρόνια να συγκρατήσει τις τιμές;

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων Πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια», σχολίασε σήμερα (7/9) μέσω σχετικής του ανακοίνωσης το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα: Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;

Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος και χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους;

Γιατί ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτισαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν;

Προσπαθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή να κοροϊδέψει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους. Μόνο που μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και μια θητεία διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.