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Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους
Πολιτική
15:10 - 07 Σεπ 2026

Χρηστίδης: Ο κ. Μητσοτάκης εμπαίζει τους συνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
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Κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ άσκησε σήμερα (7/9) ο Βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, επισημαίνοντας ότι η πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες απέχει σημαντικά από την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση.

«Πάει πολύ η Νέα Δημοκρατία να έχει σύνθημα “το είπαμε, το κάναμε”. Διότι αν κάτσει κάποιος να αναλογιστεί τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 και τι έχει κάνει το 2026, τότε νομίζω ότι κάθε άλλο παρά τεχνοκρατική πολιτική αντίληψη μπορεί να έχει η Νέα Δημοκρατία», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο OPEN.

Υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε δεσμευτεί το 2019 για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ενώ, όπως σημείωσε, «η εισφορά αλληλεγγύης όπως και οι περιορισμοί στις συντάξεις αναπηρίας και πολλά πράγματα ακόμα για την προσωπική διαφορά είναι ακόμα εδώ».

Παράλληλα, τόνισε ότι κόντρα σε όσα είχε υποσχεθεί και δεν έκανε, υπάρχουν επιλογές για τις οποίες δεν είχε υπάρξει καμία προεκλογική δέσμευση.

«Το οριζόντιο χαράτσι στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους με τα 10.000 ευρώ το είχε δεσμευτεί; Πότε είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει τα πανεπιστήμια με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο τα έφερε;», διερωτήθηκε.

«Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τελευταία πανευρωπαϊκά σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης, είναι από τις υψηλότερες χώρες σε επίπεδο πληθωρισμού τροφίμων και είναι ανάμεσα στις χώρες με το μεγαλύτερο κόστος στέγασης. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία στην πράξη», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ΔΕΘ, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τη 13η σύνταξη και τον 13ο μισθό.

«Η Νέα Δημοκρατία ξαφνικά έδωσε 500 ευρώ σε κάποιον και 400 ευρώ σε κάποιον άλλον γιατί καταλαβαίνει τι; Ότι χρειάζεται. Εμείς λοιπόν λέμε ότι χρειάζονται και άλλα χρήματα», υπογράμμισε, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων.

Όπως είπε, «θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να βρει τα χρήματα στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ που φτάνουν τα πρόστιμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στα εκατοντάδες εκατομμύρια που έχει σπαταλήσει στα ΕΛΤΑ, στα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία πληρώνουν οι πολίτες για τις καθυστερήσεις μη υλοποίησης έργων. Όλα αυτά, μαζί με την κατασπατάληση που έχουμε δει να συμβαίνει, τα τελευταία χρόνια, με τις απευθείας αναθέσεις, την έλλειψη ουσιαστικών διαγωνισμών, θα μπορούσαν να έχουν εξοικονομήσει πολύ περισσότερα χρήματα».

Τέλος, ο Παύλος Χρηστίδης άσκησε κριτική στην «κουλτούρα της εξουσίας» που - όπως υποστήριξε - αποτυπώνεται σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους.

«Είναι μια κουλτούρα η οποία δείχνει ότι είναι Μαρίες Αντουανέτες οι περισσότεροι στην κυβέρνηση. Ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», σημείωσε, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις δηλώσεις για τους αναπληρωτές καθηγητές, τους δασκάλους και τις καθηγήτριες.

«Είναι δυνατόν να θεωρεί κάποιος ότι το πρόβλημα το οποίο αφορά σήμερα την παιδεία μας και τους καθηγητές και τους δασκάλους μας, έχει να κάνει με το αν κάποιες δασκάλες και καθηγήτριες είναι εγκυμονούσες; Αυτή είναι μια αντίληψη που δείχνει αλαζονεία, αμετροέπεια και είναι μακριά από την κοινωνία», κατέληξε.

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