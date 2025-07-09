Μητσοτάκης: Ένα ενοίκιο τον Νοέμβριο και έκτακτο βοήθημα 250€ σε ευάλωτους πολίτες - Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ - Τσίπρα

Σημαντικά κοινωνικά μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης του υπουργείου Οικονομικών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι κάθε Νοέμβριο, οι ενοικιαστές και οι φοιτητές θα λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ίση με ένα μηνιαίο ενοίκιο. Σκοπός του μέτρου είναι να στηρίξει οικονομικά όσους επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης και να ενισχύσει τη διαφάνεια στην αγορά ενοικίων, ωθώντας ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να δηλώνουν τα πραγματικά ποσά.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο οικονομικό βοήθημα ύψους 250 ευρώ, πέραν της σύνταξής τους.

«Οι ενοικιαστές και οι φοιτητές θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο ένα ενοίκιο, με αυτόν τον τρόπο παροτρύνονται όλοι οι ενοικιαστές να δηλώνουν το πραγματικό τους ενοίκιο. Επιπλέον, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, τα άτομα με αναπηρία αλλά και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο οικονομικό βοήθημα, ύψους 250 ευρώ εκτός της σύνταξης τους» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Πολιτική αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα

Η ομιλία του Πρωθυπουργού δεν περιορίστηκε σε ανακοινώσεις κοινωνικών μέτρων. Ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την αντιπολίτευση, εστιάζοντας στο ΠΑΣΟΚ επικρίνοντας τη στάση του κόμματος στην ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 14 βουλευτών της Ν.Δ. (για εσχάτη προδοσία). Ακόμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για ευθυγράμμιση με πρακτικές της Χρυσής Αυγής και της Ελληνικής Λύσης, λέγοντας: «Αυτό πάει πολύ. Οι λέξεις χάνουν το νόημά τους», ενώ κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «σώσει τα προσχήματα» στην επικείμενη ψηφοφορία.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Θα θυμίζει πάντα πόσο κόστισε στην Ελλάδα η ζαριά του ΣΥΡΙΖΑ», ενώ επικρίνοντας την απόπειρα “rebranding” του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε σκωπτικά: «Γνωστά κέντρα σπεύδουν να γίνουν πρόθυμα πλυντήρια… Άδικος ο κόπος» και συμπλήρωσε: «Ως πρωθυπουργός πήγε τη χώρα πίσω, ως βουλευτής έχει μηδενική δραστηριότητα… Θα βρίσκονται μπροστά του οι τρεις σκληρότεροι αντίπαλοι: ο καθρέφτης του, οι πληγές που άφησε στη χώρα και οι εμπειρίες των Ελλήνων».