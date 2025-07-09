Ευρωβουλή: Πιέζει για επίσπευση μεταρρυθμίσεων σε Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Οι τρεις εκθέσεις του ΕΚ υπογραμμίζουν την επείγουσα ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, την αποτελεσματική χρήση του Σχεδίου Ανάπτυξης και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση εξωτερικών παρεμβάσεων.

Αναλυτικότερα:

Βόρεια Μακεδονία

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η διεύρυνση θα πρέπει να είναι μια αξιοκρατική διαδικασία με βάση τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και ζητά από τη Βόρεια Μακεδονία να εφαρμόσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Οι ευρωβουλευτές καλούν όλα τα πολιτικά κόμματα να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο για την επίτευξη της απαιτούμενης συναίνεσης, η οποία θα ενισχύσει τον πολυεθνοτικό χαρακτήρα της χώρας και θα επιταχύνει την πρόοδο της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές χαιρετίζουν τη νέα διευκόλυνση μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης ύψους 750 εκατ. ευρώ, επαινώντας τη φιλόδοξη ατζέντα της Βόρειας Μακεδονίας. Την παροτρύνουν να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στη δημόσια διοίκηση, τη διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και την πολιτική για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Σημειώνοντας τις επιδεινούμενες τάσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου και τη χαμηλή εμπιστοσύνη του κοινού στο δικαστικό σώμα, ζητούν ισχυρότερη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καλύτερη λογοδοσία και επαρκείς πόρους για εποπτικά όργανα.

Ο εισηγητής Thomas Waitz (Πράσινοι, Αυστρία) δήλωσε: «Σήμερα εγκρίναμε την πρώτη έκθεση για τη Βόρεια Μακεδονία από το 2022. Ως εισηγητής, εργάστηκα ακούραστα για μια ισορροπημένη και αμερόληπτη έκθεση σχετικά με τη δημοκρατική πρόοδο αυτής της χώρας. Η Βόρεια Μακεδονία υπήρξε πρωτοπόρος στην περιοχή, επιδεικνύοντας πραγματική δέσμευση στις αξίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας ιστορικής αλλαγής ονόματος και τολμηρών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο, η ένταξή της έχει άδικα μπλοκαριστεί για πολύ καιρό λόγω διμερών διαφορών, τροφοδοτώντας την απογοήτευση των πολιτών και μεταστροφή της κοινής γνώμης προς την ΕΕ. Καλώ όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βόρεια Μακεδονία να συμμετάσχουν σε εποικοδομητικό διάλογο για την επίτευξη της απαιτούμενης συναίνεσης, η οποία θα ενισχύσει τον πολυεθνικό χαρακτήρα της χώρας και θα επιταχύνει την ενταξιακής της πρόοδο.»

Η έκθεση εγκρίθηκε με 461 ψήφους υπέρ, 121 κατά και 107 αποχές.

Αλβανία

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την ευρεία πολιτική συναίνεση στην Αλβανία για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και την ισχυρή δημόσια στήριξη για την ένταξή της στην ΕΕ, παράλληλα με την πλήρη ευθυγράμμιση της Αλβανίας με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της ΕΕ. Μολονότι χαιρετίζουν τον στόχο της Αλβανίας να ολοκληρώσει τις ενταξιακές συνομιλίες έως το 2027 και την πρόοδο που έχει ήδη σημειωθεί, οι ευρωβουλευτές τονίζουν την επείγουσα ανάγκη εντατικοποίησης των μεταρρυθμίσεων. Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση της πολυφωνίας και της διαφάνειας των μέσων ενημέρωσης παραμένει ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης του κοινού, λένε οι ευρωβουλευτές.

Η έκθεση επισημαίνει τη συνεχιζόμενη πολιτική πόλωση που χαρακτηρίζεται από συγκρουσιακή ρητορική και ζητεί πιο εποικοδομητικό και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικό διάλογο. Καλεί επίσης τις αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και την αύξηση της λογοδοσίας. Καλεί επίσης την Αλβανία να προστατεύσει και να διατηρήσει τη θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά της ελληνικής ορθόδοξης μειονότητας, μεταξύ άλλων μέσω της αναστήλωσης και της νομικής αναγνώρισης των εκκλησιών και των νεκροταφείων, ζητώντας από τις αρχές να απόσχουν από την απαλλοτρίωση ή την κατεδάφιση ιδιοκτησιών ιστορικής ή πολιτιστικής σημασίας.

Η έκθεση εγκρίθηκε με 502 ψήφους υπέρ, 120 κατά και 64 αποχές.

Ο εισηγητής Andreas Schieder (Σοσιαλιστές, Αυστρία) δήλωσε: «Στην πρώτη έκθεση αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου για την Αλβανία, χαιρετίζουμε την ταχεία πρόοδο που έχει σημειώσει τα τελευταία χρόνια, παραμένοντας στην κορυφή της λίστας των προς ένταξη χωρών. Η Αλβανία είναι ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και έχει πάρει αξιοσημείωτα μέτρα σε όλους τους τομείς, όπως η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία του περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί ο στόχος της πλήρους προσχώρησης στην ΕΕ έως το 2030, είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστεί η καλή δουλειά με τη διεύρυνση του οικονομικού μοντέλου, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση του μοντέλου κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς εκλογικής μεταρρύθμισης. Το μέλλον της Αλβανίας βρίσκεται εντός της ΕΕ.»

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Το Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου την ισχυρή υποστήριξή του στην προσπάθεια προσχώρησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στην ΕΕ, στο πλαίσιο μιας αξιοκρατικής διαδικασίας ευθυγραμμισμένης με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και θεμελιωμένης στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Χαιρετίζοντας την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη εν μέσω του μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού τοπίου μετά την εισβολή πλήρους κλίμακας της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι έχουν δρομολογηθεί κομβικές μεταρρυθμίσεις, αλλά εκφράζουν ανησυχία για καθυστερήσεις πρόοδο και την ανεπαρκή εφαρμογή τους. Η έκθεση ζητεί την εφαρμογή των αναγκαίων συνταγματικών και εκλογικών μεταρρυθμίσεων και την καταβολή προσπαθειών για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, καθώς και για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν απερίφραστα τη διχαστική ρητορική και τις αποσχιστικές πολιτικές, ιδίως εκείνες που προωθούνται από τον Milorad Dodik και την ηγεσία της Σερβικής Δημοκρατίας, καλώντας την ΕΕ να αναλάβει αποφασιστική δράση, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων, για την αντιμετώπιση των αποσταθεροποιητικών δυνάμεων που απειλούν τη σταθερότητα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια της χώρας. Η έκθεση τονίζει επίσης τις ανησυχίες σχετικά με κακόβουλες εξωτερικές παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης από ξένους παράγοντες, ιδίως από τη Ρωσία και την Κίνα, που διαβρώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην ΕΕ.

Ο εισηγητής Ondřej Kolář (ΕΛΚ, Τσεχία) δήλωσε: «Το μέλλον των Βαλκανίων βρίσκεται εντός της Ευρώπης και όχι υπό ρωσική κυριαρχία. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη βρίσκεται στην πιο δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη μετά την Ουκρανία και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τη βοηθήσουμε να επιτύχει την πλήρη ένταξή της στις δυτικές δομές. Οι εξελίξεις καταδεικνύουν καθημερινά ότι πρέπει να αγωνιστούμε για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, διότι αν εγκαταλείψουμε, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε και πάλι πόλεμο και καταστροφή.»

Η έκθεση εγκρίθηκε με 459 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 63 αποχές.