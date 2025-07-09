Spitogatos: Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τιμών ακινήτων στην Ελλάδα στο 2ο τρίμηνο του 2025

Νότια Προάστια και Κυκλάδες διατηρούν τη θέση τους ανάμεσα στις πιο ακριβές περιοχές της χώρας, ενώ δυναμική άνοδος έχουν τα Δυτικά Προάστια, τα προάστια Πειραιά και περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Tην εξέλιξη τιμών των κατοικιών προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα κατά το 2οτρίμηνο του 2025 κατέγραψε ο SPI, ο δείκτης τιμών του Spitogatos που αποτυπώνει τις τάσεις τιμών στην εγχώρια αγορά ακινήτων μέσα από εκατομμύρια πραγματικά δεδομένα αγγελιών στην πλατφόρμα του Spitogatos – τη Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Αρκετές είναι οι εξελίξεις που φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά την αγορά ακινήτων κατά το 2o τρίμηνο του 2025. Μερικές από αυτές είναι η ολοκλήρωση του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου 2», η έναρξη της αιχμής της τουριστικής περιόδου, η ανακοίνωση μέτρων οικονομικής στήριξης για τους ενοικιαστές, καθώς και η ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων και η αναμονή για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Αναλύοντας την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης κατοικιών σε όλη την ελληνική επικράτεια κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, παρατηρείται σημαντική αύξηση 9,7% στις κατοικίες προς πώληση και 7,2% στις κατοικίες προς ενοικίαση. Εξετάζοντας τη ΜΖΤ κατοικίας προς πώληση κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το προηγούμενο, διαπιστώνεται αύξηση της τάξεως του 2,8%, ενώ αντίστοιχα, στη ΜΖΤ κατοικίας προς ενοικίαση σημειώνεται αύξηση 4,2%.

Σε Νότια Προάστια & Κυκλάδες εντοπίζονται οι υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης & ενοικίασης - Καστοριά & Κιλκίς στις πιο προσιτές περιοχές

Στην κορυφή των πιο ακριβών περιοχών της Ελλάδας για αγορά κατοικίας και κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 παραμένουν τα Νότια Προάστια της Αθήνας με ΜΖΤ 4.052 ευρώ/τ.μ.Ακολουθούν οι Κυκλάδες, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, η Λευκάδα και τα Χανιά. Όσον αφορά τον κομμάτι της ενοικίασης, στο top 5 των πιο ακριβών περιοχών της χώραςβρίσκονται οι Κυκλάδες, τα Νότια και τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας με ΜΖΤ 15,3 ευρώ/τ.μ., 13,0 ευρώ/τ.μ. και 11,4 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα. Το top 5 συμπληρώνουν ο Δήμος Αθηναίων και ο Πειραιάς.

Στην αντίπερα όχθη, οι χαμηλότερες τιμές για αγορά κατοικίας στην Ελλάδα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν σε Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα, Κιλκίς και Γρεβενά. Στην ενοικίαση, οι χαμηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης σπιτιού εντοπίζονται στο Κιλκίς, την Πέλλα και το υπόλοιπο Νομού Θεσσαλονίκης. Γρεβενά και Ημαθία ολοκληρώνουν την κατάταξη των πιο οικονομικών περιοχών, με ΜΖΤ ενοικίασης στα 4,8 ευρώ/τ.μ. και 5,0 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα.

Τα Νότια Προάστια διατηρούν τις υψηλότερες τιμές στην Αττική – Προσιτές επιλογές σε Ανατολικά, Δυτικά και κέντρο Αθήνας

Η Βουλιαγμένη και η Βούλα είναι οι πιο ακριβές περιοχές τόσο για αγορά όσο και για ενοικίαση κατοικίας στην Αττική κατά το 2ο τρίμηνο του 2025. Σε ό,τι αφορά την αγορά κατοικίας, η Γλυφάδα, το Ελληνικό και η περιοχή Παπάγου συμπληρώνουν την πεντάδα των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής. Η περιοχή Κολωνάκι - Λυκαβηττός, το Παλαιό Ψυχικό και η Φιλοθέη μαζί με τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα συνθέτουν το top 5 των πιο ακριβών περιοχών της Αττικής για ενοικίαση κατοικίας.

Στον αντίποδα, περιοχές των Δυτικών και Ανατολικών Προαστίων, καθώς και του κέντρου της Αθήνας, κατατάσσονται στις 5 πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας. Συγκεκριμένα, οι πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής για αγορά είναι η Αγία Βαρβάρα, ο Βαρνάβας, οι Αχαρνές — με ΜΖΤ πώλησης στα 1.571 €/τ.μ. — η περιοχή Πατησίων - Αχαρνών και τα Πατήσια. Στον τομέα της ενοικίασης, η πιο οικονομικά προσιτή περιοχή της Αττικής,κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, είναι το Πέραμα, με ΜΖΤ 6,9 €/τ.μ. Αμέσως μετά, ακολουθούν οι Αχαρνές, η Σταμάτα, ο Άγιος Στέφανος και η Παιανία.

Σε ανοδική τροχιά τα Δυτικά Προάστια, τα Προάστια Πειραιά και λιγότερο δημοφιλείς περιοχές του κέντρου της Αθήνας

Σημαντικές αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών καταγράφηκαν τόσο στα προάστια του Πειραιά όσο και στα Δυτικά Προάστια, αλλά και σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Πιο αναλυτικά, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εντοπίστηκαν στη Δραπετσώνα (34,2%), στη Νέα Χαλκηδόνα (29,6%), στο Πέραμα (28,9%), στα Άνω Πατήσια (28,8%) και στους Αγίους Αναργύρους (27,6%).

Αντίστοιχα, όσον αφορά τις ΜΖΤ ενοικίασης, οι μεγαλύτερες αυξήσεις κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη (28,6%), στην Πετρούπολη (19,6%), στην περιοχή Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικός (19,3%) και στην Αγία Βαρβάρα (16,8%). Εντύπωση προκαλεί, επίσης, η σημαντική άνοδος των ενοικίων στη Βούλα (17,5%), η οποία παραμένει σταθερά μία από τις πιο ακριβές περιοχές της Αττικής.

Θεσσαλονίκη: Ακριβές ζώνες, προσιτές επιλογές και περιοχές με αναπτυξιακή δυναμική

Στην συμπρωτεύουσα, οι πιο ακριβές περιοχές για αγορά κατοικίας είναι η Καλαμαριά (3.047 ευρώ/τ.μ.), το κέντρο της Θεσσαλονίκης (2.917 ευρώ/τ.μ.) και η Τούμπα (2.842 ευρώ/τ.μ.). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, οι ακριβότερες περιοχές της Θεσσαλονίκης είναι και πάλι το κέντρο της Θεσσαλονίκης (11,3 ευρώ/τ.μ.), η περιοχή Βαρδάρης - Λαχανόκηποι (11,0 ευρώ/τ.μ.) και η περιοχή 40 Εκκλησιές - Ευαγγελίστρια (10,8 ευρώ/τ.μ.).

Πιο οικονομικές επιλογές για αγορά κατοικίας στη συμπρωτεύουσα εντοπίζονται στα προάστιά της και συγκεκριμένα στην περιοχή Αξιός (779 ευρώ/τ.μ.), στηνΚαλλιθέα (895 ευρώ/τ.μ.) και στη Μυγδονία (974 ευρώ/τ.μ.). Οικονομικές επιλογές ενοικίασης κατοικιών εντοπίζονται και πάλι στη Μυγδονία (4,0 ευρώ/τ.μ.), στη Μίκρα (5,4 ευρώ/τ.μ.) και στα Πεύκα (5,4 ευρώ/τ.μ.).

Σημαντικές αυξήσεις σημειώνονται κατά κύριο λόγο σε περιοχές των προαστίων της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην περιοχή της Μενεμένης (27,3%), στην περιοχή Βαρδάρης - Λαχανόκηποι (25,0%) και στην περιοχή του Θερμαϊκού (23,3%). Σε ό,τι αφορά την ενοικίαση, σημαντικές αυξήσεις της τάξεως του 20- 30% σημειώθηκαν σε Ευκαρπία, Χορτιάτη και Ξηροκρήνη -Παναγιά Φανερωμένη.

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