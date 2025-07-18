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Χρηστίδης: Η αλαζονεία της ΝΔ απειλεί το πολιτικό σύστημα
Πολιτική
13:48 - 18 Ιουλ 2025

Χρηστίδης: Η αλαζονεία της ΝΔ απειλεί το πολιτικό σύστημα

Reporter.gr Newsroom
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Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της σε μια σειρά ζητημάτων, άσκησε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον Real Fm, επικρίνοντας την για την επιλογή να αιτηθεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να συζητήσει γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν. Είναι κάτι που η ΝΔ το χρησιμοποιεί τακτικίστικα. Η Προανακριτική επιτροπή είναι για συγκεκριμένα αδικήματα και για συγκεκριμένα πρόσωπα. Εδώ έχουμε ένα 36σέλιδο σημείωμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το οποίο αναφέρεται σε δύο υπουργούς της κυβέρνησης και μία δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει την ευθεία απειλή ενός στελέχους της ΝΔ, του “Φραπέ”, ο οποίος λέει ότι αν σκότωνε την κυρία Τυχεροπούλου, σε λίγα χρόνια θα είχε βγει», επισήμανε.

Ως προς αυτό στηλίτευσε τη στάση των υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, λέγοντας ότι «βγαίνουν στις εκπομπές και λένε ότι “εμείς είμαστε πλειοψηφία, δεν πάμε την υπόθεση στην προανακριτική επιτροπή” κλπ. Αυτές είναι αντιλήψεις τριτοκοσμικές. Δεν αξίζουν στην Ελλάδα, δεν ανήκουν στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Νέα Δημοκρατία, όσο και αν καθυστερεί τα πράγματα, κάποια στιγμή, αυτές τις αντιλήψεις κι αυτές τις πρακτικές θα τις πληρώσει πάρα πολύ ακριβά».

Διευκρίνισε, δε, τη σημασία του ρόλου της Προανακριτικής Επιτροπής, αντιπαραβάλλοντας τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής που είχε λάβει χώρα για την υπόθεση των Τεμπών.

«Η Προανακριτική Επιτροπή θα έχει την υποχρέωση να καλέσει όλους τους υπουργούς, τους εμπλεκόμενους βουλευτές, τους γενικούς Γραμματείς, τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όλα αυτά, εφόσον μας αφήσει η ΝΔ να τα πάμε στη Δικαιοσύνη, να τα αξιολογήσει γιατί εκείνη είναι η μοναδική αρμόδια να καταδικάσει ή όχι κάποιον. Στην Εξεταστική που κάναμε, πριν από ενάμιση χρόνο, δεν μας άφησαν να καλέσουμε ούτε καν τον κ. Τριαντόπουλο. Και μετά και ο κ. Μητσοτάκης και πολλοί βουλευτές της ΝΔ έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν ήταν και η καλύτερη στιγμή της Δημοκρατίας μας», πρόσθεσε.

Κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση για απαξίωση του πολιτικού συστήματος και για επιχείρηση διάχυσης ευθυνών.

«Αν αφήσουμε να λειτουργήσουν οι Προανακριτικές Επιτροπής με βάση τους κανόνες, το Σύνταγμα, τον Κανονισμό της Βουλής, τότε και η Δικαιοσύνη θα καταλήξει σε καλύτερα αποτελέσματα και η Βουλή δεν θα απαξιώνεται μέρα τη μέρα. Γιατί η Νέα Δημοκρατία αυτό κάνει τώρα. Το χειρότερο που βλέπουμε και στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και στην υπόθεση Τεμπών και στην υπόθεση υποκλοπών και σε όλες τις τελευταίες υποθέσεις, είναι μία γενίκευση, μία αοριστία ότι όλοι τα κάνανε, όλα πάντα συνέβαιναν. Δεν είναι έτσι», τόνισε.

Χαρακτήρισε, τέλος, άθλια τη συμπεριφορά του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καλογερόπουλου απέναντι στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Μάρα Κουκουδάκη, μιλώντας για μόνιμη στάση αλαζονείας της ΝΔ.

Όπως είπε: «Εδώ έχει χαθεί το μέτρο. Είναι το παράδειγμα που δίνει ο καθένας μας. Αν ο κ. Καλογερόπουλος έχει το θάρρος, να βγει να απολογηθεί για αυτά τα οποία είπε, για τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε. Γιατί αν όλοι εμείς δεν δίνουμε ένα παράδειγμα προς μίμηση, τότε έχουμε καταστραφεί. Η πολιτική ζωή θα είναι τοξικότητα. Θα μου φωνάζει εμένα ένας βουλευτής “κάτσε καλά ή δεν πας καλά”, θα φωνάζει ένας άλλος σε μία συνάδελφό μας ότι “δεν σε αντέχει ο άντρας σου” και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται η ΝΔ».

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