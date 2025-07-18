Οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ και η παγίδα

Όση φασαρία κι αν γίνει στη Βουλή και στις τηλεοράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλα σχετικά και μη κατορθώματα της κυβέρνησης, σε λίγες ημέρες η χώρα θα μπει στον αυτόματο πιλότο των διακοπών και θα δοθεί το γνωστό ραντεβού για τον Σεπτέμβριο.

Το κακό είναι ότι εφέτος, πολύ πιο έντονα από άλλες φορές, ακόμη και οι διακοπές για όσους μπορέσουν να τις χαρούν και όσο αυτές διαρκέσουν, δεν θα είναι μία τόσο απλή υπόθεση. Η ακρίβεια θα ακολουθεί παντού και αναγκαστικά θα επηρεάζει τα πορτοφόλια και τις διαθέσεις.

Υπό αυτήν την έννοια και καθώς ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, υπάρχει μία εξίσωση που θα πρέπει κάπως να λυθεί. Οι παράμετροι αυτής της άσκησης καθορίζονται κατά βάση από το ερώτημα πώς θα έχουν πραγματικό αντίκρισμα οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θα τις καταβροχθίσει ο πληθωρισμός, ο οποίος ό,τι και να ισχυρίζεται η κυβέρνηση, καλπάζει ανενόχλητος…