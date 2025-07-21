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ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα: Θετικό βήμα, αλλά απαιτείται συνολική περιβαλλοντική στρατηγική
Πολιτική
21:59 - 21 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα: Θετικό βήμα, αλλά απαιτείται συνολική περιβαλλοντική στρατηγική

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με κοινή δήλωση των αρμόδιων τομεαρχών του, Μ. Χριστοδουλάκη, Δ. Μάντζου και και Π. Δημόπουλου χαιρετίζει την κυβερνητική πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση δύο νέων θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη για άμεση θεσμική κατοχύρωση και ολιστική περιβαλλοντική στρατηγική.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παράλληλα, τονίζει τις καθυστερήσεις σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι προστατευόμενες χερσαίες περιοχές, ενώ στέλνει σαφές μήνυμα για αποφασιστική στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, με προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) για τη θεσμοθέτηση δύο Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Κεντρικό Αιγαίο αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων της χώρας και της ΕΕ για την προστασία και διατήρηση των θαλασσών μας, των πόρων τους και της σχετιζόμενης οικονομικής δραστηριότητας.

Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την πρόοδο που συντελέστηκε, αλλά υπενθυμίζει πως η θεσμοθέτηση των Θαλάσσιων Πάρκων πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, με την έγκριση των ΕΠΜ και την έκδοση των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή συγκεκριμένων και δεσμευτικών κανόνων διαχείρισης, προστασίας και χρήσεων.

Εξάλλου, ανάλογες πρωτοβουλίες για την ίδρυση και νέων Θαλάσσιων Πάρκων οφείλουν να αναληφθούν με απόλυτη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση, ουσιαστική διαβούλευση και αποδείξιμα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουμε τη διαχρονική καθυστέρηση της κυβέρνησης στην εκπλήρωση μιας εξίσου κρίσιμης υποχρέωσης: την ολοκλήρωση και έγκριση των ΕΠΜ για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές και την αντίστοιχη θεσμική κατοχύρωση μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων. Η καθυστέρηση αυτή δεν συνιστά απλώς αθέτηση πολιτικής υπόσχεσης του Πρωθυπουργού, αλλά και παράβαση των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων.

Η περιβαλλοντική πολιτική δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή επιλεκτική. Οφείλει να διέπεται από μια ολιστική στρατηγική, με ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο και καθολική εφαρμογή των κανόνων. Μόνο έτσι διασφαλίζεται:

  • η ουσιαστική προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας,
  • ο συνεκτικός χωροταξικός σχεδιασμός,
  • η διαφάνεια στην περιβαλλοντική αδειοδότηση,
  • η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς

Τέλος, σε ό,τι αφορά στις παράνομες και αναθεωρητικές αιτιάσεις της Τουρκίας, είναι αυτονόητο πως η Ελλάδα οφείλει να απαντά πάντοτε άμεσα, με αποφασιστικότητα και προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, για την υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να παρεμβαίνει υπεύθυνα και να διεκδικεί μια περιβαλλοντική πολιτική με συνέχεια, συνέπεια και όραμα για το μέλλον. Μια πολιτική που όχι μόνο υπηρετεί την οικολογική ισορροπία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά ενισχύει και τη διεθνή θέση της χώρας, προβάλλοντας την Ελλάδα ως παράδειγμα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ειρηνικής συνύπαρξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και μεσογειακής συνεργασίας.

Η περιβαλλοντική προστασία δεν πρέπει να εξαντλείται σε εξαγγελίες, ούτε να εργαλειοποιείται επικοινωνιακά. Απαιτούνται πράξεις, σαφές χρονοδιάγραμμα και πολιτική βούληση. Η προστασία του περιβάλλοντος και της εθνικής μας κυριαρχίας απαιτεί ουσία και όχι επικοινωνία».

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