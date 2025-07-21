Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς»

Το Ισραήλ απέρριψε τη Δευτέρα 21 Ιουλίου την κοινή δήλωση 25 χωρών που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι «αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα» και «στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς».

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ τονίζεται ότι «όλες οι δηλώσεις και οι κατηγορίες θα πρέπει να απευθύνονται στη Χαμάς, τη μόνη πλευρά που ευθύνεται για την αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και για κατάπαυση του πυρός». Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «η Χαμάς ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και τον παρατείνει».

Η έκκληση για τερματισμό των εχθροπραξιών υπογράφηκε από τη Βρετανία και άλλες 24 χώρες, οι οποίες άσκησαν ταυτόχρονα έντονη κριτική στο μοντέλο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας που εφαρμόζει το Ισραήλ στη Γάζα. Στην κοινή δήλωσή τους, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών αυτών χαρακτήρισαν το ισραηλινό μοντέλο «επικίνδυνο», τονίζοντας ότι «τροφοδοτεί την αστάθεια και στερεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια από τους κατοίκους της Γάζας», ειδικά μετά τον θάνατο εκατοντάδων Παλαιστινίων σε περιοχές κοντά σε σημεία διανομής τροφίμων.

Το ισραηλινό ΥΠΕΞ δεν σχολίασε το σκέλος της δήλωσης που αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, ωστόσο κατηγόρησε τις χώρες που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία ότι παρεμβαίνουν αδικαιολόγητα σε μια κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις. «Σε αυτές τις ευαίσθητες στιγμές των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, είναι καλύτερο να αποφεύγονται δηλώσεις αυτού του είδους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ

«Το Ισραήλ απορρίπτει την κοινή δήλωση που δημοσίευσε μια ομάδα χωρών, καθώς είναι αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα και στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς. Όλες οι δηλώσεις και όλοι οι ισχυρισμοί θα πρέπει να απευθύνονται στο μόνο μέρος που ευθύνεται για την έλλειψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυσης του πυρός: τη Χαμάς, η οποία ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και τον παρατείνει. Αντί να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς διεξάγει μια εκστρατεία για να διαδώσει ψεύδη για το Ισραήλ. Ταυτόχρονα, η Χαμάς ενεργεί σκόπιμα για να αυξήσει τις τριβές και να βλάψει τους πολίτες που έρχονται για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και το Ισραήλ έχει επανειλημμένα πει ναι σε αυτήν την πρόταση, ενώ η Χαμάς αρνείται πεισματικά να την αποδεχτεί. Η δήλωση δεν εστιάζει την πίεση στη Χαμάς και δεν αναγνωρίζει τον ρόλο και την ευθύνη της Χαμάς για την κατάσταση. Η Χαμάς είναι η μόνη υπεύθυνη για τη συνέχιση του πολέμου και τα βάσανα και των δύο πλευρών. Σε αυτές τις ευαίσθητες στιγμές των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων, είναι καλύτερο να αποφεύγονται δηλώσεις αυτού του είδους».