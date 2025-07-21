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Προφυλακιστέοι όλοι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή
Ειδήσεις
20:39 - 21 Ιουλ 2025

Προφυλακιστέοι όλοι οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή

Reporter.gr Newsroom
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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι πέντε συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τα κίνητρα και την εμπλοκή των κατηγορουμένων.

Το βράδυ της Δευτέρας (21/7) ολοκληρώθηκε η απολογία της 43χρονης πρώην συζύγου του θύματος, η οποία κατηγορείται ως ηθική αυτουργός. Η απόφαση για την προφυλάκισή της ή μη αναμένεται τις επόμενες ώρες, καθώς οι ανακριτικές αρχές σταθμίζουν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής.

Η ίδια αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο έγκλημα, δηλώνοντας αθώα και υποστηρίζοντας ότι δεν είχε κανένα κίνητρο να βλάψει τον πρώην σύζυγό της, καθώς, όπως είπε, εκείνος τη στήριζε οικονομικά. Κατά την απολογία της φέρεται να επέρριψε την ευθύνη στον νυν σύντροφό της, ο οποίος είχε απολογηθεί νωρίτερα, αναλαμβάνοντας την πλήρη ευθύνη για τη δολοφονία.

Άγνοια για την πρόθεση δολοφονίας δήλωσαν και δύο ακόμα από τους συλληφθέντες, οι οποίοι επίσης απολογήθηκαν, προσπαθώντας να αποσείσουν από πάνω τους τις κατηγορίες για συνέργεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/07/2025 - 21:10
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