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Παπασταύρου: Η Ελλάδα θωρακίζει τις θάλασσές της - Δύο νέα θαλάσσια πάρκα και στόχος προστασίας άνω του 35% των υδάτων
Πολιτική
21:20 - 21 Ιουλ 2025

Παπασταύρου: Η Ελλάδα θωρακίζει τις θάλασσές της - Δύο νέα θαλάσσια πάρκα και στόχος προστασίας άνω του 35% των υδάτων

Reporter.gr Newsroom
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Στην πρωτοβουλία θεσμοθέτησης των δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, σε Νότιες Κυκλάδες και Ιόνιο, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤNews ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των ελληνικών θαλασσών, με την Ελλάδα να πρωτοπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι θάλασσες είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με την ιστορία, τον πολιτισμό και την οικονομία της χώρας, ενώ πλέον προστατευόμενες θα είναι πάνω από το 35% των ελληνικών χωρικών υδάτων. Όπως είπε, η Ελλάδα θα πετύχει τον ευρωπαϊκό στόχο για προστασία άνω του 30% των υδάτων τέσσερα χρόνια νωρίτερα από την προθεσμία του 2030.

Εξήγησε ότι οι περιοχές που επιλέχθηκαν έχουν ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, με αναφορά στην περιοχή της Πολυαίγου και της τάφρου του Ιονίου, όπου εντοπίζεται σημαντικός πληθυσμός μεσογειακής φώκιας, ενώ ανέφερε ότι η προστασία θα είναι ολιστική. Τόνισε πως η δημιουργία των πάρκων δεν σημαίνει απαγόρευση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα συνεχίζονται με περιορισμούς μόνο σε ειδικές περιόδους και είδη, προς όφελος της αναζωογόνησης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Ειδική αναφορά έκανε στην απαγόρευση της μηχανότρατας, που προκαλεί καταστροφή στα λιβάδια Ποσειδωνίας, σημαντικά για την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη σε αυτό το μέτρο, ξεπερνώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης κατά 20% και φτάνοντας τους ευρωπαϊκούς στόχους νωρίτερα.

Ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης στις 22 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει η ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η κατάθεση του Προεδρικού Διατάγματος, με στόχο την πλήρη εφαρμογή μέσα στους επόμενους 8-10 μήνες. Επισήμανε ότι η πραγματική πρόκληση είναι η εφαρμογή στην πράξη, με χρήση τεχνολογίας όπως drones και επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων θαλάσσιων πάρκων στο μέλλον, διευκρίνισε ότι απαιτείται γεωγραφική και οικολογική ενότητα για να είναι λειτουργικά και αποτελεσματικά.

Απαντώντας στην τουρκική αντίδραση για «γκρίζες ζώνες» και «κλειστές θάλασσες», ο υπουργός τόνισε ότι η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης και πως οι τουρκικές αιτιάσεις είναι ανυπόστατες και ανεδαφικές.

Τέλος, σχετικά με τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και τη συμμετοχή της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό, εκτίμησε ότι η παρουσία διεθνών ενεργειακών κολοσσών αποδεικνύει τη διεθνή αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου: «Νομίζω και στον τομέα αυτό βλέπουμε πως η χώρα μας με αυτοπεποίθηση, με σχεδιασμό προχωρά στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων και η πιθανή συμμετοχή της Chevron και η ανάδειξή της σαν ανάδοχος σε αυτό τον διαγωνισμό νομίζω θα έδειχνε τη de facto αναγνώριση και από το εξωτερικό των δικαιωμάτων μας και θα μας έδινε θα ξεκινούσε μια νέα περίοδος όπου να μπορέσει η χώρα μας επιτέλους να διερευνήσει την μορφή των υδρογονανθράκων που πιθανώς υπάρχουν. Με βάση τις συζητήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, θεωρώ ότι και η Chevron και άλλες πιθανόν εταιρείες θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα συγκεκριμένα οικόπεδα».

Ακόμα σε ό,τι αφορά τις πιέσεις από τρίτες χώρες όπως η Λιβύη, εξήγησε ότι «παρατηρείται μια ρητορική, αλλά υπάρχει και συνεχίζει να υπάρχει η διαφορά μεταξύ της ρητορικής και της πράξης. Η Λιβύη έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά στην πράξη, όταν έχει να κάνει με τον δικό της διεθνή διαγωνισμό, τηρεί απαρέγκλιτα τη μέση γραμμή. Άρα, στην παρούσα φάση θα έλεγα ότι προχωρούμε με αυτοπεποίθηση, με ψυχραιμία, με στρατηγική για την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού της πατρίδας μας», κατέληξε.

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