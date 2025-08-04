Συνάντηση Παπασταύρου με Επιτετραμμένο των ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας

Με τον νέο Επιτετραμμένο της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Josh Huck, συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στο γραφείο του.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:



«Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχτηκα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τον νέο Επιτετραμμένο στην U.S. EMBASSY ATHENS κ. Josh Huck, και του ευχήθηκα καλή αρχή. Είναι ένας διπλωμάτης με μακρά εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ επί Πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη και Προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ είναι πιο ισχυρές από ποτέ, έχουν στρατηγικό βάθος, βαθιές ρίζες μεταξύ των λαών μας και αμοιβαιότητα των πολιτικών και των συμφερόντων μας.

Στο επίκεντρο της συζήτησής μας τέθηκαν η ενεργειακή συνεργασία, ο κοινού ενδιαφέροντος Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου Νότου-Βορρά, η αξιοποίηση των υποδομών μας για το αμερικανικό LNG σε Ρεβυθούσσα και Αλεξανδρούπολη, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον στα έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι πρωτοβουλίες και τα έργα αυτά επιβεβαιώνουν, σταθερά, τον γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας και αποτελούν πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και γεωστρατηγικής σταθερότητας».