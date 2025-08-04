AI ελληνικής εταιρείας εντόπισε πρώτο τη φωτιά στον Υμηττό

Η φωτιά που ξέσπασε στον Υμηττό στο τέλος Ιουλίου σήμανε συναγερμό στην Πολιτική Προστασία και ανησύχησε τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, αλλά ευτυχώς η αντίδραση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η εστία έσβησε άμεσα.

Η έγκαιρη παρέμβαση οφείλεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Reporter, στο ΕΜΠ το οποίο έχει εγκαταστήσει ένα καινοτόμο σύστημα, το οποίο βασίζεται σε νέες τεχνολογίες (AI, 4G/5G, ΙοΤ), σταθερούς οπτικούς αισθητήρες, καθώς και σε πρωτοποριακό λογισμικό έγκαιρης ανίχνευσης φωτιάς / καπνού, βασισμένο σε Tεχνητή Nοημοσύνη.

Το σύστημα αυτό, έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθει από μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία τεχνολογίας, η οποία ανίχνευσε τον κίνδυνο μέσω προτύπων αλγορίθμων και μέσα σε ένα λεπτό, και έστειλε τις προβλεπόμενες ειδοποιήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε και ανιχνεύθηκε στις 28 Ιουλίου στις 14.22 το μεσημέρι, στις παρυφές της Πολυτεχνειούπολης, στην περιοχή του Ζωγράφου. Η φωτιά, η οποία ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, λόγω συνθηκών και εγγύτητας σε σημαντικές εγκαταστάσεις και στον αστικό ιστό, αντιμετωπίστηκε γρήγορα, χωρίς να προκαλέσει καταστροφές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως οι πυρκαγιές στον αστικό ιστό (και όχι μόνο) είναι ο νούμερο 1 εφιάλτης για τις μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, καθώς η κλιματική κρίση ανεβάζει τις θερμοκρασίες και δημιουργεί δύσκολες συνθήκες.

Σημειώνουν μάλιστα πως οι πυρκαγιές αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, ώστε να μην επεκταθούν. Είναι λοιπόν σαφές πως η πολιτεία οφείλει να επενδύσει σε προηγμένα συστήματα εντοπισμού, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια.

Υπάρχουν δυναμικές Ελληνικές εταιρείες, που σε συνέργεια με τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα συμβάλλουν ποικιλότροπα στην ανάπτυξη και ανάδειξη καινοτομιών προς αυτή την κατεύθυνση και χρειάζεται οι προσπάθειές τους να ενισχυθούν. Χρειάζεται επένδυση σε μόνιμες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες, σεβόμενες ζητήματα προσωπικών δεδομένων, θα βελτιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα της προστασίας του περιβάλλοντος.