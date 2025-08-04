Φοιτητική στέγη: Οικονομικός γολγοθάς για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες

Δύσκολη εξίσωση αποδεικνύεται η εύρεση οικονομικά προσιτής φοιτητικής στέγης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες λόγω της έναρξης της ακαδημαϊκής χρονιάς, η προσφορά προσιτών κατοικιών είναι περιορισμένη, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αθήνα, το κόστος για ένα αξιοπρεπές φοιτητικό διαμέρισμα ξεκινά από τα 400 ευρώ, με το πρόβλημα να εντείνεται όσο πιο κοντά βρίσκεται το ακίνητο στο πανεπιστήμιο. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 300 ευρώ έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Ενδεικτικά, στην πρωτεύουσα μόνο το 1,04% των διαθέσιμων κατοικιών κοστίζει κάτω από 300 ευρώ, όταν το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10%, όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου 7 στα 10 διαμερίσματα προς ενοικίαση κοστίζουν πάνω από 400 ευρώ. Αλλά και στην περιφέρεια, η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη. Σε τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Χανιά και η Κέρκυρα, οι φοιτητές συχνά υποχρεώνονται να υπογράφουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου – από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο – καθώς τα ίδια ακίνητα διατίθενται το καλοκαίρι μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.