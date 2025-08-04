ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φοιτητική στέγη: Οικονομικός γολγοθάς για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες
Ακίνητα
20:06 - 04 Αυγ 2025

Φοιτητική στέγη: Οικονομικός γολγοθάς για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δύσκολη εξίσωση αποδεικνύεται η εύρεση οικονομικά προσιτής φοιτητικής στέγης, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να βρίσκονται στο επίκεντρο του προβλήματος.

Παρά τις αυξημένες ανάγκες λόγω της έναρξης της ακαδημαϊκής χρονιάς, η προσφορά προσιτών κατοικιών είναι περιορισμένη, ενώ οι τιμές συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Στην Αθήνα, το κόστος για ένα αξιοπρεπές φοιτητικό διαμέρισμα ξεκινά από τα 400 ευρώ, με το πρόβλημα να εντείνεται όσο πιο κοντά βρίσκεται το ακίνητο στο πανεπιστήμιο. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, καθώς η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 300 ευρώ έχει σχεδόν εκμηδενιστεί. Ενδεικτικά, στην πρωτεύουσα μόνο το 1,04% των διαθέσιμων κατοικιών κοστίζει κάτω από 300 ευρώ, όταν το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10%, όπως μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο του OPEN.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου 7 στα 10 διαμερίσματα προς ενοικίαση κοστίζουν πάνω από 400 ευρώ. Αλλά και στην περιφέρεια, η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη. Σε τουριστικούς προορισμούς, όπως τα Χανιά και η Κέρκυρα, οι φοιτητές συχνά υποχρεώνονται να υπογράφουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου – από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο – καθώς τα ίδια ακίνητα διατίθενται το καλοκαίρι μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2025 - 20:09
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AI ελληνικής εταιρείας εντόπισε πρώτο τη φωτιά στον Υμηττό
Τεχνολογία

AI ελληνικής εταιρείας εντόπισε πρώτο τη φωτιά στον Υμηττό

Συνεδριάζει το οικονομικό επιτελείο του Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ – Στήριξη σε μεσαία τάξη, ένστολους και επιχειρήσεις
Οικονομία

Συνεδριάζει το οικονομικό επιτελείο του Μητσοτάκη ενόψει ΔΕΘ – Στήριξη σε μεσαία τάξη, ένστολους και επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη
Πολιτική

Live η παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού στη Θεσσαλονίκη

Πανελλαδική απεργία εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ
Εργασιακά

Πανελλαδική απεργία εργαζομένων σε επισιτισμό και τουρισμό στις 24 Ιουνίου - Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Risk &amp; Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance
Επιχειρήσεις

Risk & Compliance Forum 2026 της ICAP CRIF: Μια βραδιά αφιερωμένη στις εξελίξεις γύρω από το Risk, το ESG και το Compliance

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ