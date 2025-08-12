ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δρυμιώτης: Δεν έχει αφήγημα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα
Πολιτική
14:55 - 12 Αυγ 2025

Δρυμιώτης: Δεν έχει αφήγημα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν αρκεί να φτάσει το σημείο καμπής η κυβέρνηση για να αρχίσει να πέφτει ραγδαία, πρέπει να υπάρχει και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, η οποία μέχρι τώρα δεν υφίσταται, υποστήριξε ο πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα την Τρίτη (12/8).

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει νέο κόμμα ως τα Χριστούγεννα είπε:

«Το 15 ήταν διαφορετικά. Υπήρχε ένας Τσίπρας ο οποίος ήταν άχραντος, αμόλυντος, υποτίθεται ότι δεν είχε καμία ευθύνη για το τι συνέβη και είχε και ένα αφήγημα το οποίο φαινόταν πιστευτό γιατί ο κόσμος ήταν έτοιμος να πιστέψει ότι κακώς μπήκαμε στα μνημόνια και ότι μπορεί να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα η αντιπολίτευση τι λέει; Να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν μας λέει τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι αφήγημα εξουσίας. Ο κόσμος δεν θέλει γκρινιάρη, θέλει ηγέτη» ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης αρχικά.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης διερωτήθη «ωραία, ποιο θα είναι το αφήγημά του όμως;».

«Δεν έχει. Δηλαδή μην εκπλαγείτε ότι αν κάνει το κόμμα, εγώ αμφιβάλλω αν θα πάρει διψήφιο ποσοστό. (…) Εγώ νομίζω ότι θα είναι κάτω από 10%, αλλά μένει να δούμε. Γιατί δεν είναι η ίδια ιστορία. Τι θα μας πει; Έχει δοκιμαστεί σαν πρωθυπουργός. Έχει κάνει τις γκάφες του. Η γκάφα του δημοψηφίσματος είναι διαστημικού μεγέθους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και νομίζω ότι το κατάλαβε. Το ευτύχημα είναι ότι το κατάλαβε, γιατί αλλιώτικα θα είχαμε τραγικές συνέπειες για τη χώρα. Τι να πει όμως τώρα; Να μαζέψει τα απομεινάρια της Αριστεράς για να κάνει ένα κόμμα ξανά τουρλού; Οι οποίοι μεταξύ τους «σκοτώνονται»;» συμπλήρωσε καταλήγοντας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Metlen: Παρέδωσε το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Metlen: Παρέδωσε το μεγαλύτερο data center στην Ελλάδα

Τσουκαλάς: Κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Κάποιοι αρεστοί της κυβέρνησης έχουν ανοιχτό λογαριασμό με τα δημόσια ταμεία

ΠΙΣ: Απαραίτητη η καθιέρωση OTP για ασφαλή και διαφανή συνταγογράφηση
Υγεία

ΠΙΣ: Απαραίτητη η καθιέρωση OTP για ασφαλή και διαφανή συνταγογράφηση

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Συνάντηση για το Ειδικό Πρόγραμμα Γεωργικής Έρευνας στη Νάουσα – Τι προβλέπει
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Συνάντηση για το Ειδικό Πρόγραμμα Γεωργικής Έρευνας στη Νάουσα – Τι προβλέπει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας
Οικονομία

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο
Οικονομία

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά
Πολιτική

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς
Πολιτική

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:41

Χέγκσεθ κατά Ευρώπης: «Άνοιξαν σύνορα και άδειασαν στρατούς» – Προειδοποιεί για αποφάσεις σε ασφάλεια

Ναυτιλία
30/05/2026 - 19:15

Ποσειδώνια 2026: Η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση με μια «ματιά»

Ειδήσεις
30/05/2026 - 18:55

Σενάρια διαδοχής για τον Μερτς πυροδοτούν εσωκομματικές αναταράξεις στο CDU: Στο προσκήνιο ο Βιστ

Υγεία
30/05/2026 - 18:47

Δήμος Αθηναίων: Επαναλειτουργία του ιατρείου διακοπής καπνίσματος – Δωρεάν webinar την Πέμπτη 4/6

Ακίνητα
30/05/2026 - 18:30

Φορέας Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Στην τελική ευθεία η ενεργοποίηση του «δίχτυου προστασίας» για 15.000 ευάλωτα νοικοκυριά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
30/05/2026 - 18:00

«Θερισμός» στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 1.000 κατηγορούμενοι στο κύκλωμα των επιδοτήσεων

Οικονομία
30/05/2026 - 17:40

Θεοχάρης για ναυπηγικό κόμβο Ελευσίνας: Επένδυση €1,4 δισ. ευρώ και 10.000 θέσεις εργασίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 17:10

State Department: «Βαθιά απογοήτευση» για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου - Ζητά επανεξέταση της υπόθεσης

Ειδήσεις
30/05/2026 - 16:40

Φλωρίδης από τους Δελφούς: Καμία αλλαγή στον Κώδικα Δικηγόρων χωρίς καθολική συναίνεση

Πολιτική
30/05/2026 - 16:10

Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Ανεξαρτητοποιούνται επτά βουλευτές

Πολιτική
30/05/2026 - 15:41

Δένδιας για Γλέζο και Σάντα: Μία από τις πιο εμβληματικές πράξεις αντίστασης στην κατεχόμενη Ελλάδα

Πολιτική
30/05/2026 - 15:40

Τσουκαλάς: Μόνο το ΠΑΣΟΚ ασκεί πολυθεματική δομική αντιπολίτευση με προοδευτική αντιπρόταση

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
30/05/2026 - 15:10

Σύγχρονα μεταλλεία: Το «Mining 4.0» και τα νέα δεδομένα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/05/2026 - 14:50

Τσάφος: Το «σήμα» για τις τιμές του καλοκαιριού για το ρεύμα

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/05/2026 - 14:40

ΠΟΣΠΛΑ: Κανονικά η λειτουργία των λαϊκών αγορών ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Οικονομία
30/05/2026 - 14:10

Έρευνα Eteron: Οικονομική Δικαιοσύνη - Είναι η Ελλάδα μια άδικη χώρα;

Ειδήσεις
30/05/2026 - 13:35

Καλαφάτης: Η Ελλάδα αλλάζει πίστα - Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους με αιχμή τα ιδιωτικά κεφάλαια

Οικονομία
30/05/2026 - 13:05

Project Trident: Τριμερής επένδυση €1,35 δισ. Ελλάδας, ΗΠΑ και Ν. Κορέας μετατρέπει την Ελευσίνα σε ναυπηγικό κόμβο

Πολιτική
30/05/2026 - 12:55

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:25

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 12:11

Γερμανία: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για drone

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:55

Χέγκσεθ προς συμμάχους στον Ινδο-Ειρηνικό: Αυξήστε τις αμυντικές δαπάνες απέναντι στη Κίνα

Πολιτική
30/05/2026 - 11:35

Ανδρουλάκης: Μαζί για την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
30/05/2026 - 11:17

Βρετανία: Στη φυλακή ο Έλληνας υπήκοος για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

Πολιτική
30/05/2026 - 10:55

Το «αντίο» του πολιτικού κόσμου στον Νίκο Ταγαρά

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:30

Τεχεράνη: Το Ορμούζ ανήκει σε Ιράν και Ομάν – Καμία οριστική συμφωνία με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:14

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος: Ανησυχία για την εξάπλωση του ατμίσματος στους εφήβους

Ειδήσεις
30/05/2026 - 10:02

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

Εργασιακά
30/05/2026 - 09:58

Η κλιματική «αλλαγή» βαθαίνει το χάσμα των φύλων: Οι γυναίκες πληρώνουν το βαρύτερο τίμημα

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ