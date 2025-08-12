Δρυμιώτης: Δεν έχει αφήγημα ο Τσίπρας για το νέο κόμμα

Δεν αρκεί να φτάσει το σημείο καμπής η κυβέρνηση για να αρχίσει να πέφτει ραγδαία, πρέπει να υπάρχει και εναλλακτική πρόταση εξουσίας, η οποία μέχρι τώρα δεν υφίσταται, υποστήριξε ο πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος Ανδρέας Δρυμιώτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα την Τρίτη (12/8).

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει νέο κόμμα ως τα Χριστούγεννα είπε:

«Το 15 ήταν διαφορετικά. Υπήρχε ένας Τσίπρας ο οποίος ήταν άχραντος, αμόλυντος, υποτίθεται ότι δεν είχε καμία ευθύνη για το τι συνέβη και είχε και ένα αφήγημα το οποίο φαινόταν πιστευτό γιατί ο κόσμος ήταν έτοιμος να πιστέψει ότι κακώς μπήκαμε στα μνημόνια και ότι μπορεί να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ με ένα νόμο και ένα άρθρο. Τώρα η αντιπολίτευση τι λέει; Να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν μας λέει τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι αφήγημα εξουσίας. Ο κόσμος δεν θέλει γκρινιάρη, θέλει ηγέτη» ανέφερε ο κ. Δρυμιώτης αρχικά.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο του νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, ο κ. Δρυμιώτης διερωτήθη «ωραία, ποιο θα είναι το αφήγημά του όμως;».

«Δεν έχει. Δηλαδή μην εκπλαγείτε ότι αν κάνει το κόμμα, εγώ αμφιβάλλω αν θα πάρει διψήφιο ποσοστό. (…) Εγώ νομίζω ότι θα είναι κάτω από 10%, αλλά μένει να δούμε. Γιατί δεν είναι η ίδια ιστορία. Τι θα μας πει; Έχει δοκιμαστεί σαν πρωθυπουργός. Έχει κάνει τις γκάφες του. Η γκάφα του δημοψηφίσματος είναι διαστημικού μεγέθους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και νομίζω ότι το κατάλαβε. Το ευτύχημα είναι ότι το κατάλαβε, γιατί αλλιώτικα θα είχαμε τραγικές συνέπειες για τη χώρα. Τι να πει όμως τώρα; Να μαζέψει τα απομεινάρια της Αριστεράς για να κάνει ένα κόμμα ξανά τουρλού; Οι οποίοι μεταξύ τους «σκοτώνονται»;» συμπλήρωσε καταλήγοντας.