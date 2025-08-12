ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Συνάντηση για το Ειδικό Πρόγραμμα Γεωργικής Έρευνας στη Νάουσα – Τι προβλέπει
12:36 - 12 Αυγ 2025

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: Συνάντηση για το Ειδικό Πρόγραμμα Γεωργικής Έρευνας στη Νάουσα – Τι προβλέπει

Reporter.gr Newsroom
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα, με βάση ανακοίνωση, στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, συνάντηση για την πρόοδο του Ειδικού Προγράμματος Γεωργικής Έρευνας για τη δημιουργία νέων ποικιλιών που υλοποιείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι ερευνήτριες και οι ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασαν την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, και τις νέες ποικιλίες φυτικών ειδών που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Αυτές περιλαμβάνουν ποικιλίες κερασιάς, μηλιάς, καρυδιάς, ελιάς, αμπελιού, εσπεριδοειδών, τομάτας, ρίγανης, ρεβιθιού, κριθαριού και σκληρού σιταριού. Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως, βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς, και αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, κ.λπ.).

Οι ποικιλίες αξιολογούνται ήδη μέσω διατοπικών πειραμάτων σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη βελτίωση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής αξίας.

Το επόμενο διάστημα, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα προχωρήσει στην υποβολή αιτήσεων στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών καλλιεργούμενων Φυτών του ΥπΑΑΤ για την εγγραφή των νέων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκε και το νέο Έργο «Διατήρηση Γενετικών Πόρων Φυτικών Ειδών που σχετίζονται με τη Γεωργία και τα Τρόφιμα» (ΔιαΦυΓε), το οποίο χρηματοδοτείται επίσης από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του ΥπΑΑΤ. Το έργο αυτό στοχεύει στη διάσωση, διατήρηση και αξιοποίηση της γεωργικής βιοποικιλότητας της χώρας, συμβάλλοντας στη διατήρηση του πολύτιμου γενετικού υλικού που αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη νέων ποικιλιών.

Μετά την παρουσίαση πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στη μεγάλη και πλούσια συλλογή διατήρησης ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, που διατηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Νάουσα.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της γεωργικής έρευνας που πραγματοποιείται στα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στη μετάβαση προς ένα ανθεκτικό και καινοτόμο αγροδιατροφικό σύστημα, βασισμένο στη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην επιστημονική γνώση.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν από τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ η Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας,η Δρ Πασχαλίνα Χατζοπούλου, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, ο Δρ Γεώργιος Ψαρράς, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ο Δρ Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, ερευνητές και ερευνήτριες επιστημονικά υπεύθυνοι/ες των υποέργων του προγράμματος, ενώ από το ΥπΑΑΤο Δρ Σωτήριος Κοσμάς,Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και στελέχη του Υπουργείου

Είναι πολλά τα λεφτά! 25 εκατομμύρια ευρώ κληρώνει το ΤΖΟΚΕΡ απόψε στις 22:00
Νέοι κανόνες στο εμπόριο, νέα δεδομένα στο χωράφι: Το στοίχημα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής
Εξαγωγές γεωργικών και διατροφικών προϊόντων made in Greece: Η εξωστρέφεια «κλειδί» για τη μετάβαση σε νέες αγορές
Ανδρουλάκης: Προσχηματική η διακομματική – Προτείνουμε Εθνική Επιτροπή για την Αγροτική Παραγωγή
Απειλή ή ευκαιρία για τους Έλληνες αγρότες η Mercosur; Η απουσία αγροτικής πολιτικής το μεγάλο πρόβλημα
