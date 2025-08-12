ΠΙΣ: Απαραίτητη η καθιέρωση OTP για ασφαλή και διαφανή συνταγογράφηση
Υγεία
12:36 - 12 Αυγ 2025

ΠΙΣ: Απαραίτητη η καθιέρωση OTP για ασφαλή και διαφανή συνταγογράφηση

Reporter.gr Newsroom
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ως απολύτως καταδικαστέα και απαξιωτικά για το ιατρικό λειτούργημα περιστατικά παράνομης συνταγογράφησης, όπως το ανάλογο που καταγγέλθηκε πρόσφατα και αφορούσε στη συνταγογράφηση ακριβών σκευασμάτων.

Ο ΠΙΣ έχει εισηγηθεί κατ΄επανάληψη στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την εισαγωγή διαδικασίας που θα αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Πρόκειται για τη μέθοδο του Κωδικού Μιάς Χρήσης, του αποκαλούμενου και ως OTP, προκειμένου ο κάτοχος του ΑΜΚΑ στον οποίο διενεργείται συνταγογράφηση να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και να δίνει τη συγκατάθεσή του προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ευελπιστούμε πως οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου Υγείας θα κάνουν επιτέλους αποδεκτή την πρόταση του ΠΙΣ, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς για τα φάρμακα που συνταγογραφούνται στο ΑΜΚΑ τους.

