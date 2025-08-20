ΣΥΡΙΖΑ: Σαφή τα αδιέξοδα των Πλεύρη και Μητσοτάκη στο Μεταναστευτικό

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:
«Ο κ. Πλεύρης, που δεν γνώριζε ότι τα γεύματα στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών τα διαμορφώνει και τα χρηματοδοτεί η ΕΕ και χρειάστηκε να βγουν οι προκάτοχοί του, η κ. Βούλτεψη και ο κ. Καιρίδης, να του το επισημάνουν, σε σημερινή του τηλεοπτική εμφάνιση επιτέθηκε στους μόνιμους υπαλλήλους του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σε εκείνους δηλαδή που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα το αντικείμενό τους, για να τους καταλογίσει ότι αμφισβητούν τις πολιτικές του αποφάσεις, όπως την πρόσφατη κατάπτυστη τροπολογία για αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου».
Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει. Μαζέψτε τον!».