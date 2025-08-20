ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δανία: Μηδενίζει τον ΦΠΑ στα βιβλία για να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην ανάγνωση
Magazino
14:51 - 20 Αυγ 2025

Δανία: Μηδενίζει τον ΦΠΑ στα βιβλία για να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην ανάγνωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Δανία σκοπεύει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία με στόχο να στρέψει περισσότερους ανθρώπους στην ανάγνωση.

Αυτό ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/8) ο Υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ, ο οποίος θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε «κρίση ανάγνωσης». Η Δανία έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βιβλία σε ολόκληρη την Ευρώπη - 25%.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση ανάγνωσης, η οποία, δυστυχώς, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Ένγκελ-Σμιντ στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, όπως αναμεταδίδει το AFP Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης θα περιλαμβάνει την κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία. Αυτό αναμένεται να κοστίσει στο κράτος περίπου 330 εκατομμύρια κορώνες ετησίως (περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ).

Η πιο πρόσφατη μελέτη PISA του ΟΟΣΑ έχει προκαλέσει ανησυχία στη Δανία: το 24% των 15χρονων στη σκανδιναβική χώρα δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά κείμενα — ποσοστό αυξημένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δέκα χρόνια.

Ισχυρή πίεση για μείωση του φόρου άσκησαν και οι δανέζικοι εκδοτικοί οίκοι: η κυβέρνηση πρέπει να «διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των Δανών –παιδιών και ενηλίκων– στα έντυπα βιβλία», ανέφεραν σε αίτηση που υπέβαλαν προς την κυβέρνηση τον Μάιο.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 14:54
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της Επικράτειας
Ειδήσεις

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της Επικράτειας

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στη... φτώχεια της υγείας – Το 21,9% χωρίς ιατρική περίθαλψη λόγω κόστους
Υγεία

«Πρωταθλήτρια» Ευρώπης η Ελλάδα στη... φτώχεια της υγείας – Το 21,9% χωρίς ιατρική περίθαλψη λόγω κόστους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις

Ρούμπιο για Γροιλανδία: «Προς το παρόν» ανήκει στη Δανία - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Κομισιόν: Στο στόχαστρο φοροαπαλλαγές και «κενό» ΦΠΑ – Στο «μάτι» οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Οικονομία

Κομισιόν: Στο στόχαστρο φοροαπαλλαγές και «κενό» ΦΠΑ – Στο «μάτι» οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό
Ειδήσεις

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ