Δανία: Μηδενίζει τον ΦΠΑ στα βιβλία για να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην ανάγνωση

Η Δανία σκοπεύει να καταργήσει τον ΦΠΑ στα βιβλία με στόχο να στρέψει περισσότερους ανθρώπους στην ανάγνωση.

Αυτό ανακοίνωσε την Τετάρτη (20/8) ο Υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ, ο οποίος θεωρεί ότι η χώρα βρίσκεται σε «κρίση ανάγνωσης». Η Δανία έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βιβλία σε ολόκληρη την Ευρώπη - 25%.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση ανάγνωσης, η οποία, δυστυχώς, έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια», δήλωσε ο Ένγκελ-Σμιντ στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau, όπως αναμεταδίδει το AFP Το σχέδιο προϋπολογισμού της κυβέρνησης θα περιλαμβάνει την κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία. Αυτό αναμένεται να κοστίσει στο κράτος περίπου 330 εκατομμύρια κορώνες ετησίως (περίπου 44 εκατομμύρια ευρώ).

Η πιο πρόσφατη μελέτη PISA του ΟΟΣΑ έχει προκαλέσει ανησυχία στη Δανία: το 24% των 15χρονων στη σκανδιναβική χώρα δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά κείμενα — ποσοστό αυξημένο κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δέκα χρόνια.

Ισχυρή πίεση για μείωση του φόρου άσκησαν και οι δανέζικοι εκδοτικοί οίκοι: η κυβέρνηση πρέπει να «διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των Δανών –παιδιών και ενηλίκων– στα έντυπα βιβλία», ανέφεραν σε αίτηση που υπέβαλαν προς την κυβέρνηση τον Μάιο.