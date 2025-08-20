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Πλεύρης: Καταργούμε τη δυνατότητα νομιμοποίησης όσα χρόνια κι αν μένουν παράνομα στη χώρα
Πολιτική
09:11 - 20 Αυγ 2025

Πλεύρης: Καταργούμε τη δυνατότητα νομιμοποίησης όσα χρόνια κι αν μένουν παράνομα στη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Οι ροές όλο τον Ιούλιο δεν ξεπέρασαν τα 913 άτομα και τον Αύγουστο, μήνας αιχμής ήταν κάτω από 400, δηλαδή εισήλθαν 1300 σε 45 ημέρες. Αν ακολουθούσαμε όσα υποστηρίζει τοΠΑΣΟΚ, θα μιλούσαμε για 6.000 – 7.000 αφίξεις την ημέρα, υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης, την Τετάρτη (20/8).

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «πριν από την απόφαση αναστολής έμπαιναν 700 άτομα την ημέρα. Κανείς δεν λέει ότι με μία τροπολογία θα εκμηδενιστούν οι ροές αλλά η παράνομη παραμονή γίνεται ποινικό αδίκημα και όσοι πίστευαν ότι θα νομιμοποιηθούν, ενώ μπήκαν παράνομα και αγνόησαν τον ελληνικό νόμο θα υποστούν τις κυρώσεις».

Πρέπει, τόνισε να αυξηθούν οι οικειοθελείς επιστροφές καθώς καταργείται το πλαισιο των 7 ετών, προβλέπεται ποινή από 2 -5 χρόνια και η μόνη δυνατότητα είναι ο παράνομος μετανάστης να συνεργάζεται για την επιστροφή του.

«Καταργούμε τη δυνατότητα νομιμοποίησης όσα χρόνια κι αν παραμένουν παράνομα στη χώρα»

Αν κάποιος δεν σέβεται τις ιδέες και τις αξίες μας δεν έχει θέση στην πατρίδα μας, επισημαίνει αναφέρει ότι πρόκειται για «έκτακτο μέτρο, το οποίο πρέπει να το σεβαστούν όλοι στη Λιβύη όπου πλέον δεν κινδυνεύει κανένας».

Όποιος δεν σέβεται την απόφαση της αναστολής εξέτασης ασύλου για τους επόμενους τρεις μήνες θα υποστεί τις συνέπειες, ανέφερε ο κ. Πλεύρης, ερωτηθείς και σχετικά με τους οκτώ σουδανούς που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα και έχουν προσφύγει σε δικαστήριο για δικαίωμα σε άσυλο, αλλά και για το πάγωμα της αίτησης ασύλου για τον 23χρονο Αφγανό, ο οποίος έβριζε τους εύζωνες μπροστά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η κυβέρνηση, είπε ο κ. Πλεύρης, δεν θα ανεχόταν να παρακολουθεί καραβιές σε ρόλο παρατηρητή.

ΜΚΟ

«Σχετικά με τη συνδρομή ΜΚΟ σε όσους έχουν προσφύγει ήδη έχω ζητήσει το μητρώο», τόνισε.

«Μού κάνει εντύπωση που υπάρχουν στο μητρώο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΜΚΟ που στρέφονται εναντίον του και φυσικά θα γίνει διαχειριστικός έλεγχος», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης, συμπληρώνοντας:

«Θα πάμε με επιχειρηματολογία και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σεβαστές οι δικαστικές αποφάσεις αλλά η μεταναστευτική πολιτική δεν γίνεται από δικαστήρια ούτε από ΜΚΟ. Δεν συνδιαμορφώνουμε την πολιτική ούτε με υπαλλήλους του υπουργείου, που οφείλουν να υλοποιούν την πολιτική και αν δεν τους κάνει ας μην παραμείνουν. Προφανώς θα τους ακούσω σε θέματα συνδικαλιστικά, αλλά είναι αδιάφορη η θέση των ΜΚΟ στις κυβερνητικές αποφάσεις».



Τελευταία τροποποίηση στις 20/08/2025 - 10:10
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