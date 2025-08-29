ΠΑΣΟΚ vs Κυβέρνηση: Μετωπική για την οικονομία και τις ευθύνες στα Τέμπη - Πολιτική θύελλα ενόψει της ΔΕΘ

Ενόψει της 89ης ΔΕΘ, οι τόνοι ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβαίνουν επικίνδυνα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει φοροελαφρύνσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ, στοχεύοντας κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα. Απαντώντας, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, σε απάντηση του, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση των οικονομικών, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην ΕΕ σε αγοραστική δύναμη και πως ο πληθωρισμός έχει πλήξει σοβαρά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη του στο Open ενόψει των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην 89η ΔΕΘ μίλησε για τον δημοσιονομικό χώρο, την κριτική του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, το κόστος του 13ου μισθού, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ ενώ άσκησε και σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό ξεκαθάρισε ότι στη φετινή ΔΕΘ ο πήχης δεν έχει σηκωθεί υπερβολικά, αλλά βασίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα λέγοντας ότι ο δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, προερχόμενος όχι από υπερφορολόγηση, αλλά από την ανάπτυξη της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη μείωση της ανεργίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. «Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σειρά φοροελαφρύνσεων με στόχο κυρίως τη μεσαία τάξη, τα χαμηλότερα εισοδήματα και τις οικογένειες με παιδιά».

Μιλώντας για την κριτική που ασκείται από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά για το κόστος του 13ου μισθού, επεσήμανε ότι η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί το «καθαρό κόστος», το οποίο όμως δεν λαμβάνει υπόψη τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους, με περαιτέρω φοροελαφρύνσεις να αναμένονται στη ΔΕΘ.

Παράλληλα, επισήμανε πως τα αυξημένα φορολογικά έσοδα οφείλονται κυρίως στη μείωση της ανεργίας (χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών), την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την αύξηση των επενδύσεων που διπλασιάστηκαν από το 2019 ως το 2024. Τόνισε ακόμη ότι η αύξηση των φόρων δεν συνέβη, παρά την αύξηση της ακρίβειας, και ότι οι μειώσεις φόρων έχουν ως αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο καθαρός μισθός των εργαζόμενων.

Απαντώντας για την κριτική που ασκούν κυβερνητικά στελέχη στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κριτική του είναι πολιτική. «Δεν θα επιτρέψουμε σε κάποιους να ξαναγράψουν την ιστορία. Απάντησα για τον Τσίπρα με πολιτική κριτική. Κάποιοι προσπαθούν να εμφανίσουν τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που κυβέρνησε με καθαρά χέρια. Ο Τσίπρας είχε αυταπάτες στην οικονομία, μας φόρτωσε με χρέος, μας φόρτωσε με το μνημόνιο. Προσπαθούν να ξεπλύνουν πολιτικά τον κ. Τσίπρα.»

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο νόμο για την αποσυμφόρηση φυλακών της προηγούμενης κυβέρνησης και αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αυστηροποιήσει τις ποινές τονίζοντας την ανάγκη να αποκαλυφθεί η αλήθεια χωρίς ψέματα και συκοφαντίες στο δημόσιο διάλογο.

Σχολιάζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι αποτελεί πληγή δεκαετιών με ευθύνη όλου του πολιτικού συστήματος, εστιάζοντας στην απόφαση για μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην ΑΑΔΕ, με στόχο τον αποκαλυπτικό έλεγχο και την αποκατάσταση της ζημιάς. Όσον αφορά τον εντοπισμό όλων όσοι εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις ανέφερε ότι οι έρευνες είναι προχωρημένες και αναμένονται σημαντικές εξελίξεις πολύ σύντομα. «Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πριν την ευρωπαϊκή εισαγγελία στείλαμε 5.200 ΑΦΜ στη δικαιοσύνη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την αυτοκριτική που έπρεπε, λέγοντας ότι προφανώς αυτά δεν ήταν αρκετά. Πρόκειται για μια μεγάλη πληγή για την οποία ευθύνονται όλα τα κόμματα. Τα δύο σημαντικά ζητήματα είναι να επιστραφούν τα κλεμμένα -Οι έρευνες είναι πολύ προχωρημένες- και να λειτουργήσει η εξεταστική. Αν προκύψουν εκεί σοβαρά ποινικά στοιχεία, εδώ είμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις, σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και επιδιώκει τον διάλογο χωρίς υποχώρηση στα ζητήματα κυριαρχίας και όπως είπε «η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν. Επιδιώκει να συνομιλεί με όλους. Δεν θα βάλει στο ζύγι ζητήματα κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ισχυροποιείται και αυτό θα συνεχίσει να κάνει».

Στην συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης μιλώντας για την τραγωδία των Τεμπών τόνισε πως η Δικαιοσύνη λειτουργεί με επαγγελματισμό και ανεξαρτησία. Παράλληλα τόνισε ότι η αντιπολίτευση επιχείρησε να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη με ψευδείς ισχυρισμούς περί παράνομου φορτίου, ενώ η δίκη θα ρίξει φως σε όλες τις πτυχές του δυστυχήματος. «Γκρεμίζεται η θεωρία του μπαζώματος. Γκρεμίζεται μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη. Η Δικαιοσύνη λειτουργεί, θέλουμε αλήθεια σε όλα, να μας γίνει μάθημα να μην γινόμαστε δικαστές και εισαγγελείς», πρόσθεσε.

ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές

Σε σχόλιο Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τη συνέντευξη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση των οικονομικών, υπενθυμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην ΕΕ σε αγοραστική δύναμη και πως ο πληθωρισμός έχει πλήξει σοβαρά τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Επιπλέον, κατηγόρησε τον κ. Μαρινάκη για προπαγάνδα και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ιδίως για τις αναφορές του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Η πραγματικότητα είναι μία: Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ελευθερία κινήσεων εκτός μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της ελληνικής οικονομίας σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 για το 2024 (όπως και το 2019).

Κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε κατά +16,5%. Μάλιστα, είναι υπερδιπλάσιος (+38%) στα τρόφιμα, που αφορά συγκριτικά περισσότερο χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κόστος στέγασης βρίσκεται στα ύψη.

Την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν, οι φόροι που επωμίζονται πολίτες και επιχειρήσεις γέμισαν τα ταμεία και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά ανάγοντας τον πληθωρισμό σε εργαλείο μείωσης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 9,2% την περίοδο 2019-24 χάρη στις ανωτέρω σημαντικότατες εισροές, που δεν αναμένεται να επαναληφθούν μετά το 2026.

Αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα. Ας μην αυταπατάται, όμως, ότι με παραπειστικές συζητήσεις και αλχημείες θα βαφτίσει το κρέας ψάρι. Οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα για την Ελλάδα που παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος, ως προς τις δηλώσεις του για την τραγωδία των Τεμπών, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές. Καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως.

Αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το «ευαγγέλιο» - κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν «οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης» και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής «να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση».

Ναι, σε αυτό το κυβερνητικό φιάσκο αναφερόμαστε, κ. Μαρινάκη. Το διαγράψατε από τη μνήμη σας;».