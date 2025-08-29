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Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα την 1η Σεπτεμβρίου
Ειδήσεις
14:36 - 29 Αυγ 2025

Επίδομα παιδιού: Κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα την 1η Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει προσωρινά, την Δευτέρα 1/9/2025 και ώρα 18:00, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μετά τις 18:00 τη συγκεκριμένη ημέρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

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