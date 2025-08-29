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ΟΗΕ: Τουλάχιστον 841 άτομα έχουν εκτελεστεί στο Ιράν το 2025
Ειδήσεις
14:38 - 29 Αυγ 2025

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 841 άτομα έχουν εκτελεστεί στο Ιράν το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με πληροφορίες που συγκέντρωσε το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, οι ιρανικές αρχές έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 841 άτομα από την αρχή του έτους έως τις 28 Αυγούστου, αγνοώντας τις πολλαπλές εκκλήσεις να ενταχθούν στο παγκόσμιο κίνημα για την κατάργηση της θανατικής ποινής.  

Όπως ανέφερε ο ΟΗΕ, μόνο τον Ιούλιο, οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν 110 άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι υπερδιπλάσιος του αριθμού των εκτελεσθέντων τον Ιούλιο του περασμένου έτους και ακολουθεί μια σημαντική αύξηση των εκτελέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ο υψηλός αριθμός εκτελέσεων υποδηλώνει μια συστηματική τάση χρήσης της θανατικής ποινής ως μέσου εκφοβισμού από το κράτος, με δυσανάλογη στοχοποίηση των εθνοτικών μειονοτήτων και των μεταναστών.

Αυτήν τη στιγμή, 11 άτομα αντιμετωπίζουν επικείμενη εκτέλεση. Έξι από αυτά κατηγορούνται για «ένοπλη εξέγερση» λόγω της υποτιθέμενης συμμετοχής τους στην οργάνωση Mojahedin-e-Khalq (MEK) και πέντε για τη συμμετοχή τους στις διαμαρτυρίες του 2022. Στις 16 Αυγούστου 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ποινή θανάτου κατά της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των εργαζομένων Sharifeh Mohammadi.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΟΗΕ τόνισε ότι η θανατική ποινή είναι ασυμβίβαστη με το δικαίωμα στη ζωή και ασυμβίβαστη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δημιουργεί έναν απαράδεκτο κίνδυνο εκτέλεσης αθώων ανθρώπων. Δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλεται για συμπεριφορές που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τέλος, κάλεσε την κυβέρνηση του Ιράν να μην εφαρμόσει τη θανατική ποινή σε αυτά και άλλα άτομα που βρίσκονται στη φυλακή με θανατική ποινή.

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