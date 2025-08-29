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Δωρεάν παιδικές προβολές σε σχολεία της Αθήνας - Το θερινό σινεμά επιστρέφει από 4 Σεπτεμβρίου
Αυτοδιοίκηση
14:47 - 29 Αυγ 2025

Δωρεάν παιδικές προβολές σε σχολεία της Αθήνας - Το θερινό σινεμά επιστρέφει από 4 Σεπτεμβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον κινηματογράφο πιο κοντά στα παιδιά, τις οικογένειες και της γειτονιές. Από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου ξεκινούν και πάλι οι δωρεάν προβολές παιδικών ταινιών στα προαύλια των σχολείων. Το «ταξίδι» στη μαγεία της Μεγάλης Οθόνης θα διαρκέσει έως τις 5 Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Το καλοκαίρι στην Αθήνα αργεί να τελειώσει κι εμείς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό με όσο το δυνατόν περισσότερο θερινό σινεμά. Οι δωρεάν κινηματογραφικές προβολές στα σχολικά προαύλια επιστρέφουν με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, που θα διαρκέσει ένα μήνα. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να «ταξιδέψουν» στον κόσμο της φαντασίας και να «ζήσουν» νέες περιπέτειες με τους αγαπημένους τους ήρωες».

Μετά την επιτυχημένη πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος «Βραδιές Κινηματογράφου σε Σχολεία του Δήμου Αθηναίων» από τις 25/7 έως τις 2/8, η δεύτερη φάση θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. Γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν 73 προβολές ταινιών μοιρασμένες σε 19 διαφορετικές ημερομηνίες. Οι προβολές θα γίνουν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, επισήμανε: «Συνεχίζουμε τις θερινές προβολές ταινιών, δίνοντας τη δυνατότητα στις οικογένειες να μοιραστούν περισσότερες στιγμές μαζί και να απολαύσουν τη μαγεία του σινεμά, δωρεάν, στο προαύλιο ενός σχολείου. Στόχος μας είναι η ψυχαγωγία να φτάσει σε όλες τις γειτονιές».

Βραδιές κινηματογράφου σε σχολεία του Δήμου Αθηναίων

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών ανά σχολική μονάδα για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου.

1η μέρα προβολών (Πέμπτη 04/09):

  • 107ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Θ. Ιωαννίδη 7-11, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Νικόλας πάει Διακοπές»
  • 8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, Πατήσια, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές»
  • 59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Απίθανο ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι»
  • 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι»

2η μέρα προβολών (Παρασκευή 05/09):

  • 12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Πρίγκιπας»
  • 117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Γατοσυμμορία: η Αρχή»
  • 4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Παρέα των Θαυμάτων»
  • 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Απίθανος Μορίς»

3η μέρα προβολών (Σάββατο 06/09):

  • 33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κρουσίου & Ευαγρίου, 6η Δημοτική Κοινότητα)– «Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού»
  • 49ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τσούντα 26, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»
  • 67ο Γυμνάσιο Αθηνών (Λιοσίων 195, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων»
  • 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυκλώπων 6, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των Χαμένων Μυρμηγκιών»

4η μέρα προβολών (Κυριακή 07/09):

  • 4ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κόνωνος & Θεαγένους & Αριστάρχου 24, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Γοριλομπελάδες»
  • 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
  • 56ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αχαΐας 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Γάτες στο Μουσείο»
  • 41ο Γυμνάσιο Αθηνών (Πάτμου 11-13, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

5η μέρα προβολών (Δευτέρα 08/09):

  • 112ο -132ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (Ταϋγέτου 60, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Στην Κορυφή του Κόσμου»
  • 59ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Δόρδου 37, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»
  • 9ο Γυμνάσιο – 9ο ΓΕΛ Αθηνών (Τρώων 2, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;»

6η μέρα προβολών (Τρίτη 09/09):

  • 7ο Γυμνάσιο – 7ο ΓΕΛ Αθηνών (Πρατίνου 19 & Σπ. Μερκούρη, 2η Δημοτική Κοινότητα)–«Σταχτοπούτα»
  • 4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Απίθανο Κοάλα»
  • 57ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αστραπόγιαννου 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»
  • 8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Πίνκι και οι Πειρατές»

7η μέρα προβολών (Τετάρτη 10/09):

  • 59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Ουπς! Ο Νώε χάθηκε»
  • 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Κοντορίτο»
  • 12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»
  • 117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα)–«Εγώ το Ρομπότ»

8η μέρα προβολών (Παρασκευή 12/09):

  • 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»
  • 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
  • 19ο ΓΕΛ Αθηνών (Θήρας 45-47, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Νικόλας πάει Διακοπές»
  • 25ο – 174ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (Πανδοσίας 2, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι»

9η μέρα προβολών (Σάββατο 13/09):

  • 60ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Αίμωνος 49 & Τηλεφάνους, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»
  • 1ο ΕΠΑΛ Αθηνών (Αχιλλέως 41, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Οι Φύλακες του Χρυσού Αυγού»
  • 13ο Γυμνάσιο – 13ο ΓΕΛ Αθηνών (Αλφειωνίας 10-12 & Βουτσινά, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»
  • 4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Τοσοδούλικα: Η Κοιλάδα των Χαμένων Μυρμηγκιών»
  • 56ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αχαΐας 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Μάγια η Μέλισσα»

10η μέρα προβολών (Κυριακή 14/09):

  • 8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»
  • 59ο Γυμνάσιο – 59Ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Σταχτοπούτα»
  • 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»
  • 63ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αμφιπόλεως 52, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Επικίνδυνες Ψαρικές Αποστολές»

11η μέρα προβολών (Παρασκευή 19/09):

  • 117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Απίθανο ταξίδι του Μικρού Γκρίζλι»
  • 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»
  • 57ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αστραπόγιαννου 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Γοριλομπελάδες»
  • 33ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ((Κρουσίου & Ευαγρίου, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

12η μέρα προβολών (Σάββατο 20/09):

  • 49ο ΓΕΛ Αθηνών (Αχαρνών 413, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Άλλο με τον Τοτό το ξέρεις;»
  • 57ο – 61ο Δημοτικά Σχολεία Αθηνών (Διστόμου 67, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Γατοσυμμορία: η Αρχή»
  • 12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Απίθανος Μορίς»
  • 89ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κρότωνος 4, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»

13η μέρα προβολών (Κυριακή 21/09):

  • 4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»
  • 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Πρίγκιπας»
  • 8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Γάτες στο Μουσείο»
  • 59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»

14η μέρα προβολών (Παρασκευή 26/09):

  • 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Χατζηαποστόλου & Μετοχίτη, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»
  • 76ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Κυκλώπων 6, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Πίνκι και οι Πειρατές»
  • 13ο Γυμνάσιο – 13ο ΓΕΛ Αθηνών (Αλφειωνίας 10-12 & Βουτσινά, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»
  • 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»

15η μέρα προβολών (Σάββατο 27/09):

  • 56ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αχαΐας 3, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Σταχτοπούτα»
  • 41ο Γυμνάσιο Αθηνών (Πάτμου 11-13, 6η Δημοτική Κοινότητα)–«Μουλάν»
  • 49ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τσούντα 26, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Παρέα των Θαυμάτων»
  • 52ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τριπόλεως & Πέτρας, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού»

16η μέρα προβολών (Κυριακή 28/09):

  • 9ο Γυμνάσιο – 9ο ΓΕΛ Αθηνών (Τρώων 2, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»
  • 93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Πυθέου 9 & Αγκύλης, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Αλαντίν»
  • 4ο Γυμνάσιο – 6ο Εσπερινό Λύκειο Αθηνών (Σάμου 46, 1η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Μικρή Γοργόνα»
  • 57ο Γυμνάσιο Αθηνών (Αστραπόγιαννου 3, 7η Δημοτική Κοινότητα)– «Ο Πίνκι και οι Πειρατές»

17η μέρα προβολών (Παρασκευή 03/10):

  • 19ο ΓΕΛ Αθηνών (Θήρας 45-47, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Η Πεντάμορφη και το Τέρας»
  • 49ο Γυμνάσιο Αθηνών (Τσούντα 26, 5η Δημοτική Κοινότητα) – «Ντάμπο»
  • 52ο ΓΕΛ Αθηνών (Καπανέως 54, 4η Δημοτική Κοινότητα) – «Το Βιβλίο της Ζούγκλας»

18η μέρα προβολών (Σάββατο 04/10):

  • 12ο Γυμνάσιο – 12ο ΓΕΛ Αθηνών (Κειριαδών & Σφηττιών 1, 3η Δημοτική Κοινότητα) – «Μουλάν»
  • 117ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Μάχης Αναλάτου 70, 2η Δημοτική Κοινότητα) – «Ο Σιρόκο και το Βασίλειο των Ανέμων»
  • 71ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γενναίου Κολοκοτρώνη 25, 1η Δημοτική Κοινότητα)– «Σταχτοπούτα»

19η μέρα προβολών (Κυριακή 05/10):

  • 111ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (Γ. Κεδρινού & Δ. Τσέλιου, 7η Δημοτική Κοινότητα) – «Εγώ το Ρομπότ»
  • 8ο Γυμνάσιο Αθηνών (Νικοπόλεως 33, 6η Δημοτική Κοινότητα) – «Κρουέλα»
  • 59ο Γυμνάσιο – 59ο ΓΕΛ Αθηνών (Σεκούνδου 10, 5η Δημοτική Κοινότητα)– «Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων»

Η ώρα των προβολών θα είναι 20:30 μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 20 Σεπτεμβρίου θα είναι στις 20:00. Η ώρα προσέλευσης θα είναι μισή ώρα νωρίτερα.

Παρακαλούνται οι θεατές να διατηρούν το χώρο καθαρό.

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