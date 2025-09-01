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Ανδρουλάκης: Αίτημα σε Κακλαμάνη για διαφανή διαδικασία επιλογής προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική
16:20 - 01 Σεπ 2025

Ανδρουλάκης: Αίτημα σε Κακλαμάνη για διαφανή διαδικασία επιλογής προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ζητά την προκήρυξη ανοιχτής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Στην ανάρτηση του ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει πως η διαφάνεια, η περιγραφή των προσόντων και η δημόσια συμμετοχή θα διασφαλίσουν την ποιότητα, την ανεξαρτησία και το κύρος των προσώπων που θα επιλεγούν, τηρώντας το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος.

Πιο αναλυτικά ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει:

«Με επιστολή μου στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώ ενόψει και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές - μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσει σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων. Στόχος είναι να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωση τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν.

Ακολουθεί η επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

H συνταγματική πρόνοια για αυξημένη πλειοψηφία της Διάσκεψης των Προέδρων, προκειμένου να επιλεγούν οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, επιβάλλει από τη μια μεριά ευρεία συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, από την άλλη όμως προϋποθέτει η συναίνεση αυτή να στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου προσόντα και εγγυήσεις ανεξαρτησίας των προς επιλογή προσώπων.

Ως ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχουμε εκφράσει επανειλημμένα και με διάφορους τρόπους την άποψη, ότι προς αναζήτηση των βέλτιστων επιλογών, θα ήταν σκόπιμο να προηγείται δημόσια πρόσκληση για τη στελέχωση των Ανεξάρτητων Αρχών, ώστε η Διάσκεψη των Προέδρων να μπορεί να κρίνει μεταξύ άξιων και με τα ανάλογα προσόντα υποψηφίων και ταυτόχρονα να διασφαλίσει το κύρος και την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σας καλώ , κύριε Πρόεδρε -ενόψει μάλιστα και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές - μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσετε σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ώστε να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για την στελέχωση τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης».

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