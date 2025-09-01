ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΕ: Παρουσία στη φετινή ΔΕΘ – Οι βασικές προτεραιότητες
Εργασιακά
16:12 - 01 Σεπ 2025

ΓΣΕΕ: Παρουσία στη φετινή ΔΕΘ – Οι βασικές προτεραιότητες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΓΣΕΕ θα δώσει και φέτος δυναμικό παρών στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, σε μια κρίσιμη κοινωνικά και πολιτικά συγκυρία. Η παρουσία της Συνομοσπονδίας δεν θα περιοριστεί στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για την κυβερνητική πολιτική, αλλά θα προχωρήσει, με όπλο τη γνώση και την επιστημονική τεκμηρίωση, στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της μισθωτής εργασίας.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ:

Η Συνομοσπονδία θα παρουσιάσει τις διεκδικήσεις και τις προτάσεις της για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και της στεγαστικής κρίσης και θα θέσει το κεντρικό ζήτημα της πλήρους επαναφοράς των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ως του μόνου δρόμου για την αποκατάσταση δίκαιων όρων εργασίας και αμοιβής για τους εργαζόμενους.

Θα ζητήσει, δε, όπως πρόσφατα αναφέρθηκε, την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης ρυθμίσεων του νέου Εργασιακού Νομοσχεδίου για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Ρυθμίσεων που όχι μόνο ελαστικοποιούν έτι περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις, αλλά ταυτόχρονα αποδυναμώνουν καίρια το θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων, κρατώντας για το «κράτος – πατερούλη» τη δυνατότητα να υπερ-διευθετεί το χρόνο εργασίας, πλήττοντας κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους και σε διαρκή επισφάλεια ευρισκόμενους εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, μέσω της επιστημονικής επεξεργασίας των δομών της, θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας που στενάζει υπό το βάρος παρωχημένων και αποτυχημένων πολιτικών, οι οποίες διευρύνουν τις ανισότητες και διαρρηγνύουν τον κοινωνικό ιστό.

Το πρόγραμμα της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ:

 Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Μediterranean Palace (Σαλαμίνος 3 και Καρατάσου, Θεσσαλονίκη) συνέντευξη τύπου στην οποία θα παρουσιαστούν από τους εκπροσώπους της Συνομοσπονδίας τα βασικά αιτήματα και οι διεκδικήσεις του κόσμου της μισθωτής εργασίας. Στο πλαίσιο της συνέντευξης, το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα παρουσιάσει έρευνα στην οποία θα αναλύονται βασικά στοιχεία της εργασιακής πραγματικότητας και θα κατατίθενται προτάσεις πολιτικής για την αποκατάσταση δίκαιων και βιώσιμων όρων εργασίας.

 Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 6 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου κορυφώνονται οι δράσεις και εκδηλώσεις της Συνομοσπονδίας με το μαζικό Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας απέναντι στην κυβερνητική πολιτική για την εργασία και την οικονομία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Προβληματίζεται για κυρώσεις στη Ρωσία λόγω ανησυχιών ενίσχυσης του άξονα Μόσχας-Πεκίνου
Ειδήσεις

Τραμπ: Προβληματίζεται για κυρώσεις στη Ρωσία λόγω ανησυχιών ενίσχυσης του άξονα Μόσχας-Πεκίνου

Διπλωματική συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν: «Αξιόπιστος και διαχρονικός εταίρος η Τουρκία»
Ειδήσεις

Διπλωματική συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν: «Αξιόπιστος και διαχρονικός εταίρος η Τουρκία»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων
Οικονομία

Πιερρακάκης: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα στη ΔΕΘ – Στόχος η στήριξη των εισοδημάτων

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες
Ειδήσεις

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει
Οικονομία

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ
Πολιτική

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:42

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:40

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:11

Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική

Νομίσματα
19/06/2026 - 15:11

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 15:04

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
19/06/2026 - 15:00

Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα ατμομηχανή της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 14:41

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

Ειδήσεις
19/06/2026 - 14:25

Γαλλία: Χρηματοδοτεί με 13 δισ. εγχώριες και ευρωπαϊκές τεχνολογικές επιχειρήσεις

Εργασιακά
19/06/2026 - 14:18

ΔΥΠΑ: Μείωση 10,8% και ιστορικό χαμηλό τον Μάιο στους εγγεγραμμένους ανέργους

Ειδήσεις
19/06/2026 - 14:16

Αμφισβητείται ξανά ο Στάρμερ: Έτοιμος για εσωκομματική μάχη με τον Άντι Μπέρναμ

Τεχνολογία
19/06/2026 - 14:10

Ημερίδα του ΣΕΠΕ για την «Ελλάδα της Νέας Ψηφιακής Εποχής», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Beyond 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ