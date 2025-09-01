Διπλωματική συνάντηση Ερντογάν – Πούτιν: «Αξιόπιστος και διαχρονικός εταίρος η Τουρκία»

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Άγκυρα καταβάλλει προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στον πόλεμο της Ουκρανίας. Επισήμανε, επίσης, πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στην Κωνσταντινούπολη ενισχύουν τη συνολική ειρηνευτική διαδικασία.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της διμερούς συνάντησης των δύο ηγετών κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που διεξάγεται στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους, συζητήθηκαν επίσης:

οι διμερείς σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας,

η πορεία των ειρηνευτικών προσπαθειών μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν,

οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας,

και οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Συρίας.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε την Τουρκία έναν αξιόπιστο και διαχρονικό εταίρο της Ρωσίας, σημειώνοντας ότι η μεταξύ τους ενεργειακή συνεργασία έχει στρατηγική σημασία. Εξήρε επίσης τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Τουρκίας στην ουκρανική σύρραξη, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσει να υπάρχει ανάγκη για τη διπλωματική της παρέμβαση.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Γιούρι Ουσάκοφ, διπλωματικός σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, είχε προαναγγείλει ότι η Ουκρανία θα βρισκόταν στο επίκεντρο των συνομιλιών των δύο ηγετών, καθώς η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε βασικό μεσολαβητή.