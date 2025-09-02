ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αυτόματη έκδοση Προσωπικού Αριθμού από 6 Νοεμβρίου – Τι αλλάζει στις ταυτότητες
Πολιτική
09:14 - 02 Σεπ 2025

Αυτόματη έκδοση Προσωπικού Αριθμού από 6 Νοεμβρίου – Τι αλλάζει στις ταυτότητες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για την πορεία εφαρμογής του Προσωπικού Αριθμού και τις αλλαγές που φέρνει στο Δημόσιο και την καθημερινότητα των πολιτών μίλησε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου την Τρίτη (2/9).

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, μέχρι στιγμής περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν εκδώσει προσωπικό αριθμό, ενώ από τις 6 Νοεμβρίου θα αρχίσει να αποδίδεται αυτόματα σε όσους δεν έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν λάθη στα κρατικά μητρώα.

«Στόχος είναι ο πολίτης να χρησιμοποιεί έναν αριθμό αντί για ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, ώστε να περιοριστούν τα λάθη και η ταλαιπωρία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Νέες ταυτότητες

Ο κ. Παπαστεργίου διευκρίνισε ότι οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες, με προδιαγραφές δεκαετίας ’60, δεν θα επιτρέπουν από το καλοκαίρι του 2026 ταξίδια εντός Ε.Ε., λόγω χαμηλής ασφάλειας. Μέχρι τότε οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν με διαβατήριο, ενώ συνιστάται σταδιακή αντικατάσταση με τις νέες, πιο ασφαλείς ταυτότητες.

Εφαρμογή για τραπεζοκαθίσματα

Αναφερόμενος στη νέα εφαρμογή για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, ο υπουργός επισήμανε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους. Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από τον Ιούλιο που τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.000 καταγγελίες πολιτών για παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι γίνονται από τις Δημοτικές Αστυνομίες, όπου υπάρχουν, ή από την ΕΛ.ΑΣ.

Περιορισμοί σε ανηλίκους

Τέλος, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη νέα νομοθεσία για την απαγόρευση πώλησης καπνικών και αλκοόλ σε ανηλίκους, με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των αγοραστών, ενώ θα δημιουργηθεί πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ ή η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που δηλώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Έρχονται ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Έρχονται ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Ουδετερότητα και γεωπολιτική: Το ελληνικό σταυροδρόμι στο Ουκρανικό
Πολιτική

Ουδετερότητα και γεωπολιτική: Το ελληνικό σταυροδρόμι στο Ουκρανικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των νοικοκυριών

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους
Πολιτική

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (A&#039; Αθήνας) και Παπαϊωάννου (A&#039; Θεσσαλονίκης)
Πολιτική

Υποψήφιοι με τη ΝΔ στις εκλογές Παπαστεργίου (Τρίκαλα), Σδούκου (A' Αθήνας) και Παπαϊωάννου (A' Θεσσαλονίκης)

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος
Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και της εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης ElevenLabs για το ψηφιακό κράτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

Πολιτική
19/06/2026 - 18:08

Μητσοτάκης: Εάν απαιτηθεί συνεισφορά μας στο Ορμούζ, δεν θα διστάσουμε

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:59

Μουζάκης: Ανασυγκρότηση ΔΣ μετά την παραίτηση του Κ.Ν. Νιάρχου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ