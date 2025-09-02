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ΑΑΔΕ: Έρχονται ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες
Φορολογία
08:33 - 02 Σεπ 2025

ΑΑΔΕ: Έρχονται ειδοποιητήρια για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε τροχιά θέτει, με σχετική εγκύκλιο και φέτος  ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής  της  διαδικασία βεβαίωσης παραβάσεων για περιπτώσεις οχημάτων των οποίων οι ιδιοκτήτες αμέλησαν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι, φέτος στο "μάτι" μπαίνουν  τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020 καθώς η ΑΑΔΕ πιδιώκει να αποφύγει την παραγραφή  ένεκα παρέλευσης πενταετίας (31/12/2025).

Ήδη, πάντως, μετά από την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων του Ε1 έχουν προκύψει χιλιάδες απλήρωτες υποχρεώσεις.

Η χρονική σειρά

Με βάση τη διαδικασία που έχει οριστεί από τις 15 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, οι ιδιοκτήτες με εκκρεμότητες θα λάβουν email από την ΑΑΔΕ που θα τους ενημερώνει για τις οφειλές τους. Από την 1η Οκτωβρίου θα ανοίξει η εφαρμογή myCar, όπου με τους κωδικούς Taxisnet μπορούν να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους (π.χ. σε ακινησία, διαγραμμένο, κλεμμένο, απαλλασσόμενο) και να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η εφαρμογή θα μείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Όσοι και όσες, μάλιστα, δεν ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, θα λάβουν ταχυδρομικά επιστολή από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΦΟΔΕ.

Να σημειωθεί ότι από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην εφαρμογή myCAR για να διορθώσουν τυχόν λάθη στην εικόνα των οχημάτων τους. Μετά τη διορία αυτή και έως τις 5 Δεκεμβρίου θα επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις αφού γίνουν οι σχετικές διασταυρώσεις και έλεγχοι.

Διορθώσεις

Πάντως, μετά την 31η Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες θα μπορούν μέσω της εφαρμογής "Τα Αιτήματά μου", να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός, χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης. Στη συνέχεια οι Φορολογικές Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει.

Σύμφωνα, πάντως, με τη σχετική εγκύκλιο, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αφού λάβουν τα σχετικά από κάθε ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτρια για την κατάσταση του κάθε οχήματος, θα διορθώνουν άμεσα την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (Π.Σ.Ο), με βάση το αντίστοιχο δικαιολογητικό που επισυνάπτει κάθε πολίτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά ώστε να τεκμηριώσουν ότι δεν έχουν οφειλές κι έτσι να αποφύγουν τις “καμπάνες” και τα ραβασάκια. Ενδεικτικά μπορεί να τεκμηριώσουν ότι το όχημά τους κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερο από ένα έτος, οπότε για το ανάλογο διάστημα, θεωρείται ότι ήταν αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα) ή είναι κλεμμένο με χρήση σχετικών δεδομένων από την αστυνομία κτλ. ώστε να μην καταβάλουν Τέλη.

Άλλη περίπτωση έχει να κάνει με παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/απώλεια. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλου δικαιολογητικού. Αν υπάρχει μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται αυτόματα η εικόνα του οχήματος, αλλά καταχωρείται σχετική σημείωση προς εξέταση.

Συνολικά, η ΑΑΔΕ θα κάνει τις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου, με στόχο να αναρτηθούν οι οφειλές στις 5 Δεκεμβρίου.

Στις περιπτώσεις που από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας έτους 2020, τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας μετά του προστίμου. Ωστόσο εάν από το σχετικό έλεγχο δεν προκύπτει απαλλαγή, τα τέλη του 2020 θα βεβαιωθούν κανονικά, μαζί με τα πρόστιμα.

Οι εξαιρέσεις

Η διαδικασία δεν αφορά:

- Οχήματα που ανήκουν σε άτομα με αναπηρία

-Οχήματα αποβιωσάντων ατόμων

Ακόμα και μετά τη βεβαίωση πάντως, οι ιδιοκτήτες που θα προσκομίσουν εκ των υστέρων δικαιολογητικά μη οφειλής, μπορούν να επιτύχουν διαγραφή της οφειλής. Επιπλέον, η πράξη βεβαίωσης μπορεί να προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 08:38
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