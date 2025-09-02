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Θεοδωρικάκος: Επιστρέφουν €55 εκατ. από παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους
Πολιτική
11:24 - 02 Σεπ 2025

Θεοδωρικάκος: Επιστρέφουν €55 εκατ. από παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι έχουν διατεθεί στην ΑΑΔΕ επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 55 εκατομμύρια ευρώ. Τόνισε, παράλληλα, ότι η κυβέρνηση «δεν χαρίζεται σε κανένα» και πρόσθεσε πως «το ίδιο θα συμβεί και στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «έχουν δοθεί στην ΑΑΔΕ επιπλέον 12 εκατ. ευρώ προς ανάκτηση από επενδύσεις παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν. Συνολικά 55 εκατ. ευρώ αν συνυπολογίσουμε και τα 43 εκατ. που είχαν δοθεί το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε άριστη συνεργασία με τον κ. Πιτσιλή, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν αφήνουμε ούτε ένα ευρώ των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν χαριζόμαστε σε κανέναν και είναι βούλησή μας να δείξουμε εμπράκτως τον σεβασμό μας στον Έλληνα πολίτη. Το ίδιο θα συμβεί και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε, επίσης, πως «στην τελευταία συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ ζήτησα - όπως είχε συμβεί και πέρυσι - να υπάρξουν μειώσεις σε 1.000 βασικά προϊόντα για τους καταναλωτές και έλαβα τη δέσμευσή τους ότι θα το κάνουν, εφόσον συμμετέχει και η βιομηχανία τροφίμων. Έχω απαιτήσει να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος και το έχουμε πετύχει σε σημαντικό βαθμό. Θυμίζω ότι το χειμώνα για πέντε μήνες είχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων, το μικρότερο σε όλη την Ε.Ε., ενώ αυτή την περίοδο έχουμε αρνητικό πληθωρισμό στα είδη συντήρησης του νοικοκυριού».

«Λαμβάνουμε συνεχώς μέτρα για να μειωθεί το κόστος ζωής και να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα όλων των πολιτών. Έχουμε σχέδιο για τη χώρα, με υπευθυνότητα και ευθύνη, με σταθερό τρόπο και δεν σταματάμε μπροστά σε κανένα προβληματισμό και εμπόδιο», συνέχισε ο υπουργός και στάθηκε στη σημασία της δημιουργίας της νέας ισχυρής ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και εποπτείας της αγοράς. «Την ενισχύουμε με 300 πρόσθετους ελεγκτές και με σοβαρά ψηφιακά εργαλεία», προσέθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ακόμα πως «διέταξα έλεγχο σε όλα τα σούπερ μάρκετ για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας που αφορά τις παραπλανητικές εκπτώσεις διότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες και θέλουμε να δούμε αν τον τηρούν όλοι». Παράλληλα, μιλώντας για το «πάγωμα» των προσφορών για τρεις μήνες όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση, τόνισε πως είναι ένα μέτρο που λήγει τον Οκτώβριο, όμως στόχος είναι να θεσμοθετηθεί και να γίνει μόνιμο.

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο υπουργός τόνισε πως «τα μέτρα και το σύνολο της πολιτικής μας για το επόμενο διάστημα στην οικονομία μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να τα περιγράψει», υπενθυμίζοντας πως «όταν ανέβηκε για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΝΔ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, είπε στους Έλληνες ότι θα μιλάει πάντα τη γλώσσα της αλήθειας και με ειλικρίνεια. Αυτό κάνει μέχρι σήμερα».

«Θα αναλύσει ένα σχέδιο για όλη την ελληνική κοινωνία, για την παραγωγική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Είναι το αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης πολιτικής και όχι μιας λαϊκίστικης πολιτικής», επισήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε πως «οι περισσότεροι Έλληνες ζουν καλύτερα από ό,τι ζούσαν πριν 6 ή 10 χρόνια. Λειτουργεί η πολιτική μας και φέρνει σταδιακά καλύτερα αποτελέσματα».

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως η σταθερότητα είναι εθνική και κοινωνική ανάγκη σε ένα δύσκολο διεθνές περιβάλλον και «πρέπει να συνειδητοποιούμε όλοι το τι έχουμε, για να πηγαίνουμε μπροστά και καλύτερα». Κλείνοντας, υπογράμμισε πως «η αντιπολίτευση έχει μια ροπή στο παρελθόν» και για το ενδεχόμενο να κάνει νέο κόμμα ο κ. Τσίπρας σχολίασε πως «είναι ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ που διακυβέρνησε για τέσσερα χρόνια. Αν θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνει μια σκληρή αυτοκριτική».

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