Γάζα: Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία, σύμφωνα με τους μελετητές της IAGS

Η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) ενέκρινε ψήφισμα που διαπιστώνει πως το Ισραήλ πληροί τα νομικά κριτήρια γενοκτονίας στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενη το Άρθρο ΙΙ της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1948.

Η πρόεδρος της IAGS, Μέλανι Ο’Μπράιεν, ανακοίνωσε ότι το 86% των μελών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία υποστήριξε το κείμενο. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη αντιδράσει, αν και στο παρελθόν έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε κατηγορία για γενοκτονία, επικαλούμενο δικαίωμα στην αυτοάμυνα μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι ισραηλινές ενέργειες περιλαμβάνουν συστηματικές επιθέσεις κατά αμάχων, σκόπιμη πρόκληση λιμού, άρνηση πρόσβασης σε βασικά αγαθά, καθώς και αναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμού. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με την IAGS, εμπίπτουν στις πράξεις που συνιστούν γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η οργάνωση, που έχει αναγνωρίσει γενοκτονίες στο παρελθόν, υπογραμμίζει ότι η διεθνής κοινότητα έχει ηθική και νομική υποχρέωση να σταματήσει αυτά τα εγκλήματα και να προστατεύσει τους Παλαιστινίους. Παράλληλα, το ψήφισμα αναγνωρίζει και την επίθεση της Χαμάς ως διεθνές έγκλημα, καταδικάζοντάς την.

Η Χαμάς χαιρέτισε την απόφαση, τονίζοντας ότι ενισχύει την τεκμηρίωση κατά του Ισραήλ ενώπιον των διεθνών δικαστηρίων, όπως η προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί, όπως ο καθηγητής Σεργκέι Βασίλιεφ, υποστηρίζουν ότι η άποψη της IAGS αντικατοπτρίζει την κυρίαρχη τάση στον επιστημονικό χώρο των σπουδών γενοκτονίας. Επιπλέον, διεθνείς οργανώσεις δικαιωμάτων, αλλά και Ισραηλινές ΜΚΟ, έχουν ήδη κατηγορήσει το Ισραήλ για γενοκτονικές πρακτικές.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες στελέχη της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησαν από τον Ύπατο Αρμοστή Φόλκερ Τουρκ να χαρακτηρίσει ρητά τις ισραηλινές ενέργειες ως εν εξελίξει γενοκτονία.