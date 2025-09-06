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Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις
Πολιτική
19:30 - 06 Σεπ 2025

Τέμπη: Κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις

Reporter.gr Newsroom
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Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται αυτή την ώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της χώρας, με φόντο την εξέλιξη της υπόθεσης για την τραγωδία στα Τέμπη.

Στην πλατεία Συντάγματος συγκεντρώνονται πολίτες στην Αθήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλακόστρωτο, κοντά στο μνημείο για τα θύματα του δυστυχήματος.

Το κάλεσμα για τις σημερινές κινητοποιήσεις προήλθε από τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, με την πρόεδρό του, Μαρία Καρυστιανού, να εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση και την αγανάκτησή της για το κλείσιμο της δικογραφίας. «Η δικογραφία των Τεμπών έκλεισε ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε σχετική ανάρτησή της, η κ. Καρυστιανού έκανε λόγο για ένα «έγκλημα που συγκλόνισε τη χώρα», υπογραμμίζοντας πως ο αγώνας συνεχίζεται όχι μόνο για δικαιοσύνη, αλλά και για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. «Βγαίνουμε στο φως, κοιτάμε τους ανθρώπους στα μάτια μέσα από τον αβάσταχτο πόνο... Η αγάπη για τα παιδιά μας, νεκρά και ζωντανά, κινεί βουνά», σημείωσε.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις, που πραγματοποιούνται στις 6 Σεπτεμβρίου, έχουν στόχο να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα μνήμης, διεκδίκησης και αντίστασης απέναντι στην ατιμωρησία και την υποβάθμιση της δικαιοσύνης.

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