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Βουτσινάς: Τρεις μεγάλες προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
19:20 - 06 Σεπ 2025

Βουτσινάς: Τρεις μεγάλες προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) των μελών της.  

Την έναρξη των εργασιών πραγματοποίησε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιεριακκάκης. Τη στήριξη των Επιμελητηρίων, της ΚΕΕΕ και των επιχειρήσεων ζήτησε στην ομιλία του από το βήμα της ΓΣ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας ο υπουργός. «Ας εργαστούμε από κοινού πολιτεία, Επιμελητήρια και επιχειρηματικός κόσμος, ώστε να καταστήσουμε την Ελλάδα μια πραγματική ιστορία επιτυχίας, με δυναμισμό και διάρκεια» σημείωσε. Ο κ.Πιερρακάκης ανέφερε ότι θα συνεχιστούν οι μειώσεις των φόρων, οι ενισχύσεις των επιχειρήσεων από τα χρηματοδοτικά προγράμματα, η προσπάθεια για προσέλκυση νέων επενδύσεων, προώθηση των εξαγωγών, ένταση των μεταρρυθμίσεων, περαιτέρω ενίσχυση των ΜμΕ από το τραπεζικό σύστημα, πάταξη τη φοροδιαφυγής και διανομή του οικονομικού μερίσματος ενώ υπεραμύνθηκε των πολιτικών των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, με εργαλεία ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. «Η κυβέρνηση και η επιχειρηματική κοινότητα προχωρούν μαζί και έχουμε επιλέξει μαζί, την διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας, χωρίς αστάθεια και οικονομική μεταβλητότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά. Λίγο πριν την λήξη, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκος, μίλησε για την ανάγκη μεταβολής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας ενώ δεσμεύτηκε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας. «Σας προσκαλώ σε μία σοβαρή συζήτηση μέσα στον Σεπτέμβριο, ώστε να εργαστούμε από κοινού, και να δημιουργήσουμε τον νέο επιμελητηριακό νόμο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026».

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, στον σύντομο χαιρετισμό του υπογράμμισε ότι η ΚΕΕΕ συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο διάλογο για την επιχειρηματικότητα, καταθέτοντας υπόμνημα, το οποίο και ανέλυσε, προς την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα. Οι προτάσεις, οι οποίες κατέθεσε η ΚΕΕΕ στοχεύουν στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. «Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% των επιχειρήσεων στη χώρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Παρά τη στρατηγική τους σημασία, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, από την υπερφορολόγηση και το υψηλό ενεργειακό κόστος έως την περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση» ανέφερε ο κ. Βουτσινάς. Ακόμα, κάλεσε την πολιτεία να ενισχύσει τον θεσμικό ρόλο των Επιμελητηρίων, με στόχο τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών για την επιχειρηματικότητα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ενώ επεσήμανε ότι «η ΚΕΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην αποστολή της: να εκπροσωπεί, να ενισχύει και να αναδεικνύει τις ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στις ΜμΕ, ως κινητήριο δύναμη της εθνικής οικονομίας».

Στις εργασίες της ΓΣ συμμετείχαν ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Γιώργος Χατζημάρκος, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο πρόεδρος ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος ΕΣΕΕ, Σταυρός Καφούνης, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κατερίνα Νοτοπούλου, καθώς και οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, και Μιχάλης Χουρδάκης.

Λίγες ώρες πριν τα εγκαίνια της ΚΕΕΕ στην κεντρική είσοδο του Περιπτέρου 2 την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στις 11.30, υπάρχει προγραμματισμένη η συμμετοχή στο δείπνο του Σαββάτου από το ΕΕΘ του υφυπουργού Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, Κώστα Γκιουλέκα.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 19:31
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