Βρούτσης: Η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης

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Με αφορμή την ανάληψη της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης του μπάσκετ, του Final Four της Euroleague από την Αθήνα στο ΟΑΚΑ, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έκανε την εξής δήλωση:

“Ο ελληνικός αθλητισμός γιορτάζει!

Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, μετά από 16 χρόνια, προκρίθηκε ξανά στους «4» του Ευρωμπάσκετ και διεκδικεί ακόμα ένα μετάλλιο που αξίζει στη διαδρομή και την ιστορία της.

Σε αυτήν την ευτυχή συγκυρία, η Αθήνα γίνεται ξανά το κέντρο της μπασκετικής Ευρώπης, έπειτα από 19 χρόνια!

Το Final Four της Euroleague επιστρέφει στο ΟΑΚΑ, εκεί όπου το 2007 ζήσαμε αξέχαστες στιγμές.

Η ελληνική Κυβέρνηση πίστεψε, διεκδίκησε και τελικά πέτυχε την ανάληψη του κορυφαίου μπασκετικού γεγονότος, που θα διεξαχθεί 22-24 Μαϊου 2026.

Το ΟΑΚΑ θα λάμψει και πάλι, φιλοξενώντας τις 4 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά, αγωνιστικά και οργανωτικά. Μεγάλοι αθλητικοί σταθμοί μας φέρνουν στο επίκεντρο, ανοίγοντας νέους δρόμους για διακρίσεις.

Όλοι ελπίζουμε να δούμε ξανά την εθνική μας ομάδα στο βάθρο του Eurobasket στη Ρίγα της Λετονίας και ευχή όλων μας είναι να έχουμε και τις δύο μας ομάδες στο Final Four της Αθήνας.

Η χώρα μας πρωταγωνιστεί ξανά. Ο αθλητισμός μας αλλάζει!”.